ديب سيك تسعى لجمع 15 مليار دولار بعد أيام من القيود الأميركية على تقنياتها

خبرني - بعد يومين فقط من إصدار الولايات المتحدة تعليمات للوكالات المدنية الاتحادية بإزالة تقنيات الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة ديب سيك من أنظمتها، بسبب مخاوف أمنية، تسعى الشركة الصينية إلى جمع نحو 15 مليار دولار، بما يعادل 100 مليار يوان، في واحدة من أكبر جولات التمويل في الصين، وفقًا لما أوردته وكالة "بلومبرغ".

وبحسب التقرير، تشمل قائمة المستثمرين المحتملين شركة CATL الصينية المتخصصة في صناعة البطاريات، وشركة تينسنت، المالكة لتطبيق "ويتشات"، إلى جانب مستثمرين آخرين.

وتأتي جولة التمويل المرتقبة بعد جولة سابقة أجرتها "ديب سيك" في يونيو الماضي، جمعت خلالها أكثر من 7 مليارات دولار، عند تقييم للشركة بلغ 50 مليار دولار.

كما أفادت تقارير في يوليو بأن الشركة كانت تسعى إلى جمع 1.5 مليار دولار إضافية، عند تقييم يقارب 71 مليار دولار، مع دراسة إمكانية طرح أسهمها للاكتتاب العام في الصين اعتبارًا من العام المقبل.

استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية ونماذج الذكاء الاصطناعي

تعمل الشركة الناشئة، التي تتخذ من مدينة هانغتشو الصينية مقرًا لها، على زيادة إنفاقها على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتطوير النماذج المفتوحة، بهدف خدمة الأسواق المحلية والدولية، رغم القيود التي تواجهها في الولايات المتحدة، وفقًا للتقرير.

ومن شأن هذا التوسع أن يزيد حدة المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي الصينية، التي تسعى إلى تعزيز قدراتها التقنية وتوسيع حضورها في السوق العالمية.

وتعكس جولة التمويل الضخمة، إذا اكتملت وفقًا للقيمة المعلنة، استمرار تدفق مليارات الدولارات إلى شركات الذكاء الاصطناعي حول العالم، بما فيها الشركات الصينية، في إطار السباق العالمي لتطوير نماذج أكثر تقدمًا وتعزيز القدرة التنافسية.

شركات صينية أخرى تجذب مليارات الدولارات

لا تقتصر الاستثمارات الضخمة على "ديب سيك"، إذ جمعت شركة مونشوت إيه آي، المطورة لنموذج الذكاء الاصطناعي Kimi، نحو ملياري دولار في مايو الماضي، عند تقييم بلغ 20 مليار دولار.

كما جمعت شركة مانوس إيه آي أكثر من 500 مليون دولار في وقت سابق من الشهر الجاري.

وفي الوقت نفسه، سجلت شركتا "زيبو إيه آي"، المعروفة أيضًا باسم "Z.ai"، و"ميني ماكس"، اللتان أدرجتا أسهمهما في بورصة هونغ كونغ خلال يناير الماضي، قيمتين سوقيتين تقاربان 29 مليار دولار و7.2 مليار دولار على التوالي، وفقًا للأرقام الواردة في التقرير.

وتشير هذه التحركات إلى تصاعد المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي الصينية، بالتزامن مع توسع الاستثمارات العالمية في القطاع، وسعي الشركات إلى توفير التمويل اللازم لتطوير النماذج وبناء البنية التحتية الحاسوبية المطلوبة لتشغيلها.

من صندوق تحوط إلى منافس عالمي في الذكاء الاصطناعي

تأسست "ديب سيك" عام 2023 على يد ليانغ وينفنغ، الذي شارك سابقًا في تأسيس صندوق التحوط الكمي الصيني "هاي فلاير"، الذي ساهم في تمويل المراحل الأولى من تطوير الشركة.

واكتسبت "ديب سيك" اهتمامًا عالميًا في أوائل عام 2025، بعد إطلاق نموذج الاستدلال RI ذي الأوزان المفتوحة والمتاح للاستخدام مجانًا، ما أتاح لها تحدي هيمنة شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية في هذا المجال.

وبحسب بيانات ملكية الشركات التي حللتها شركة WireScreen، لا يزال ليانغ يحتفظ بحصة تُقدّر بنحو 81.6% في الكيان التشغيلي الصيني التابع لشركة ديب سيك، وذلك بعد جولة التمويل السابقة.

ومن شأن التمويل الجديد، في حال إتمامه، أن يمنح الشركة موارد إضافية لتوسيع عملياتها وتطوير نماذجها، في وقت تتزايد فيه الاستثمارات والمنافسة بين الشركات الساعية إلى ترسيخ مواقعها في سوق الذكاء الاصطناعي العالمية.