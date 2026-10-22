الأموال الساخنة تواصل الخروج من مصر.. 711 مليون دولار في يوم

خبرني - سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري صافي بيع قدره 711 مليون دولار خلال تعاملات اليوم الخميس، وفقاً لبيانات البورصة المصرية.

وارتفع إجمالي تخارجات الأموال الساخنة من مصر إلى 1.83 مليار دولار خلال 4 أيام، حيث سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية صافي بيع قدره 376.4 مليون دولار أمس الأربعاء، و245 مليون دولار يوم الثلاثاء، و505 ملايين دولار يوم الاثنين الماضي.

وعادت الأموال الساخنة للخروج من مصر بعد تدفقات إيجابية خلال الأسبوعين الماضيين، حيث سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي صافي شراء بقيمة 328.5 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، وصافي شراء بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الأسبوع قبل الماضي.

وخلال شهر سبتمبر الماضي، سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 702 مليون دولار، حيث سجل العرب صافي شراء قدره 1.528 مليار دولار، فيما سجل الأجانب صافي بيع قدره 826.5 مليون دولار.

وارتفع سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه خلال تعاملات، اليوم الخميس، حيث سجلت العملة المصرية أدنى مستوياتها تاريخياً أمام الدولار الذي تجاوز 55 جنيهاً في تعاملات عدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر

ووفق إحصاء أعدته "العربية Business"، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في بنوك "سايب" وأبوظبي الإسلامي وبيت التمويل الكويتي عند مستوى 55.27 جنيه للشراء مقابل 55.37 جنيه للبيع.

فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار الأميركي لدى بنك "نكست" عند مستوى 54.60 جنيه للشراء مقابل 54.70 جنيه للبيع.

وفي بنوك الأهلي المصري وأبوظبي التجاري والمصرف العربي والتجاري الدولي والإسكندرية والمصري الخليجي والتنمية الصناعية والكويت الوطني والمصرف المتحد والبركة والعقاري المصري والعربي الأفريقي وقناة السويس بلغ سعر الدولار 55.25 جنيه للشراء مقابل 55.35 جنيه للبيع.

ولدى البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 55.24 جنيه للشراء مقابل 55.38 جنيه للبيع.