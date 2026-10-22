عشرات آلاف الطلاب يتظاهرون في النمسا احتجاجا على ميزانية الجامعات

خبرني - تظاهر عشرات الآلاف من الطلاب وسط العاصمة النمسوية فيينا، الخميس، وهم يهتفون "لا للتخفيضات"، احتجاجا على الميزانية المخصصة للجامعات التي يعتبرونها غير كافية للتعويض عن التضخم وارتفاع التكاليف.

ورفع الطلاب لافتات كتبت عليها شعارات منها "تعليمنا، مستقبلنا" و"الديموقراطية تحتاج إلى التعليم" و"لا ينبغي أن يصبح التعليم امتيازا".

وبلغ عدد المتظاهرين 40 ألفا على الأقل، وفق تقديرات الاتحاد الوطني للطلاب النمسويين الذي دعا إلى المسيرة.

وكانت الشرطة تتوقع قبل بدء التظاهرة مشاركة 20 ألف شخص.

قبيل انطلاق المسيرة، قالت نائبة رئيس الاتحاد الطلابي سيلينا فينررويثر "نود توجيه رسالة قوية حول أهمية توفير تمويل كافٍ للجامعات".

وجرت التظاهرة بعد الإعلان في نهاية الأسبوع الماضي عن الإبقاء على ميزانية بقيمة 16 مليار يورو للجامعات العامة الـ23 في النمسا للفترة الممتدة بين 2028 و2030، فيما يقدر رؤساء الجامعات الحاجات بما لا يقل عن 18 مليار يورو للحفاظ على الوسائل الحالية.

ويحذّر رؤساء الجامعات من أن التمويل المزمع سيؤدي إلى إلغاء حوالى 10% من الوظائف وخفض الحصص الدراسية وسيتسبب بتأخير في مشاريع الأبحاث، مع احتمال أن تترتب تبعات على الرعاية الصحية وتدريب الأطباء.

وقالت المسؤولة في اتحاد الطلاب بيانكا إيفان "بالنسبة إلى الطلاب، قد تكون هناك عواقب ملموسة فعليا: عدد أقل من الحصص الدراسية وأعمال موجّهة مكتظّة ومهل انتظار أطول للحصول على مقاعد في الامتحانات وتدنّ في نوعية الإشراف".

كذلك يخشى الطلاب أن "تفقد النمسا بشكل دائم جاذبيتها كقطب علمي" في حين أن المنافسة الدولية تحتم "الاستثمار في توفير ظروف جيدة للدراسة والأبحاث".

في المقابل، تشدد الحكومة الائتلافية بين المحافظين والاجتماعيين الديموقراطيين والليبراليين على ضرورة خفض النفقات.

وأوضحت وزيرة البحث العلمي إيفا ماريا هولزلايتنر أنه يعود الى الجامعات أن تقرر بشكل مستقل الوظائف التي ينبغي تجديدها والوظائف التي "لم تعد ربما ضرورية في الظروف الحالية".