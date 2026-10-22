ضحايا جراء زلزال بقوة 7 درجات يضرب التيبت في الصين

خبرني - ضرب زلزال بلغت قوته 7 درجات منطقة التيبت في الصين ليل الخميس، وفق ما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فيما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن السلطات المحلية أنه تم الإبلاغ عن وقوع ضحايا.

ولم يفد التقرير بأي تفاصيل حول عدد الضحايا أو ما إذا كانوا مصابين أو قتلى.

وحُدد مركز الزلزال الذي ضرب عند الساعة 10:33 مساء (14:33 بتوقيت غرينتش) على مسافة نحو 190 كيلومترا إلى شرق ناغتشو وشمال شرقها، و390 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من لاسا.

وضرب على عمق ضحل بلغ 10 كيلومترات.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في خبر مقتضب أن إدارة الزلازل الصينية فعّلت استجابة طارئة من المستوى الثاني.

وذكرت الوكالة أنه تم الإبلاغ عن انهيار منازل في المنطقة، كما تعطلت خدمات الكهرباء والاتصالات في مركز المنطقة.

وأضافت أنه تم إرسال عمال إلى المنطقة لتنسيق الاستجابة، كما كان مسؤولون محليون يقومون بجولات على القرى المجاورة.

وغالبا ما تضرب زلازل الصين.

وفي كانون الثاني 2025، قُتل 126 شخصا على الأقل في زلزال ضرب مقاطعة تينغري الريفية في التيبت.