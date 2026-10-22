105 أفلام على قوائم الأوسكار.. و6 تتأهل تلقائيا إلى المنافسة

خبرني - أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة إغلاق باب الترشح لفئة أفضل فيلم دولي في أوسكار 2027، بمشاركة 105 أفلام.

تستعد الدورة الـ99 من جوائز الأوسكار لاستقبال منافسة سينمائية دولية واسعة، بعدما تقدمت 99 دولة بأفلامها للمشاركة في فئة أفضل فيلم دولي، إلى جانب ستة أعمال تأهلت تلقائيًا وفقًا للوائح الأكاديمية الجديدة، ليصل إجمالي الأفلام المتنافسة إلى 105 أعمال.

ومن المقرر اختيار 15 فيلمًا ضمن القائمة القصيرة، التي يُكشف عنها في 15 ديسمبر 2026، على أن تُعلن القائمة النهائية المكونة من خمسة أفلام في 21 يناير 2027، تمهيدًا لاختيار العمل الفائز بالجائزة خلال حفل الأوسكار المقرر إقامته في 14 مارس 2027، على مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

6 أفلام تتأهل تلقائيًا إلى المنافسة

تشهد المنافسة هذا العام تأهل ستة أفلام إلى القائمة الطويلة دون الحاجة إلى ترشيح رسمي من بلدانها، وذلك بعد فوزها بجوائز رئيسية في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية، وفقًا للوائح الأكاديمية.

وتضم القائمة فيلم «Fjord» من رومانيا، الفائز بالسعفة الذهبية في الدورة الـ79 من مهرجان كان السينمائي الدولي، وفيلم «Yellow Letters»، الحاصل على جائزة الدب الذهبي في الدورة الـ76 من مهرجان برلين السينمائي الدولي.

كما تشمل فيلم «Shame and Money» من كوسوفو، الذي حصد الجائزة الكبرى للجنة التحكيم في فئة الأفلام الروائية العالمية بمهرجان صندانس السينمائي، وفيلم «Woman Unknown» من الدنمارك، الفائز بجائزة الأسد الذهبي في الدورة الـ83 من مهرجان فينيسيا السينمائي.

وتضم القائمة أيضًا فيلم «Angh» من الهند، الفائز بجائزة «Platform Prize» في الدورة الـ51 من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، وفيلم «Midday Meal» من إيران، الذي حصل على الجائزة الكبرى في الدورة الـ31 من مهرجان بوسان السينمائي الدولي.

مصر تشارك بفيلم «The Stories»

تخوض مصر المنافسة على جائزة أفضل فيلم دولي من خلال فيلم «The Stories»، ضمن قائمة الأعمال التي اختارتها الدول لتمثيلها في سباق الأوسكار، وسط منافسة تضم إنتاجات سينمائية من مختلف أنحاء العالم.

وتشمل قائمة المشاركات العربية أفلامًا من الجزائر والعراق والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين والسعودية وسوريا، إلى جانب مصر، في حضور يعكس تنوع التجارب السينمائية العربية المشاركة في الدورة الجديدة.

ومن بين الأعمال العربية فيلم «Roqia» من الجزائر، و«No Paradise If You Are Killed by a Woman» من العراق، و«Sink» من الأردن، و«Furies» من لبنان، و«Strawberries» من المغرب، و«Citizen Osama» من فلسطين، و«A Matter of Life and Death» من السعودية، و«The Other Side of the Sun» من سوريا.

قائمة دولية متنوعة في سباق الأوسكار

تضم قائمة الأفلام المرشحة أعمالًا من أوروبا وآسيا وأفريقيا والأمريكتين، من بينها «The Virgin of the Quarry Lake» من الأرجنتين، و«First Light» من أستراليا، و«The Condor Daughter» من بوليفيا، و«Gugu's World» من البرازيل، و«The Meltdown» من تشيلي، و«Once Upon a Time in the Middle East» من الصين.

كما تشارك فرنسا بفيلم «Minotaur»، وألمانيا بفيلم «Everytime»، وإيطاليا بفيلم «The Spiral»، واليابان بفيلم «All of a Sudden»، والهند بفيلم «Gondhal»، وكوريا الجنوبية بفيلم «Possible Love»، وإسبانيا بفيلم «La bola negra»، وتركيا بفيلم «Like a Limbless Tree».

وتضم القائمة كذلك أعمالًا من كندا والمكسيك والبرتغال وبولندا والنرويج وجنوب أفريقيا وسويسرا وبريطانيا، إلى جانب دول أخرى تسعى إلى الوصول إلى القائمة القصيرة ثم المنافسة على الجائزة النهائية.

ومن المنتظر أن تتضح ملامح المنافسة بصورة أكبر مع إعلان القائمة القصيرة في ديسمبر المقبل، قبل الكشف عن الأفلام الخمسة المتأهلة إلى المرحلة النهائية في يناير 2027، وصولًا إلى حفل توزيع الجوائز في مارس، الذي سيحسم هوية الفيلم الفائز بأبرز جوائز السينما العالمية في هذه الفئة.