12 طلب ترشح لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة إربد

خبرني - بلغ عدد طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة إربد، مع انتهاء فترة الترشح اليوم الخميس، 12 مترشحاً يتنافسون على مقاعد المجلس البالغة 9 مقاعد، فيما بلغ عدد طلبات الترشح لتمثيل القطاعات التجارية طلباً واحداً.

وقالت الغرفة في بيان اليوم الخميس، إن فترة استقبال طلبات الترشح استمرت من 20 إلى 22 تشرين الأول الحالي، وفق الجدول الزمني والإجراءات المعتمدة من الهيئة المستقلة للانتخاب، وبما يتوافق مع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في التشريعات والتعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية.

وأضافت أن لجنة الإشراف على الانتخابات ستتولى دراسة طلبات الترشح والبت فيها قبولا أو رفضا تمهيدا للإعلان عن أسماء المرشحين الذين قُبلت طلباتهم، وإتاحة المجال للاعتراض وفق المدد والإجراءات القانونية المحددة.

وأكدت الغرفة حرصها على مواصلة التعاون والتنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخاب ولجنة الإشراف على الانتخابات وتوفير التسهيلات اللازمة لاستكمال المراحل المقبلة من العملية الانتخابية، بما يضمن سيرها وفق الأطر القانونية، ويعزز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين.

ودعت أعضاء هيئتها العامة إلى متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب، للاطلاع على أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم والمواعيد المحددة للاعتراضات والمراحل اللاحقة للعملية الانتخابية.

ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية لعام 2026 يوم السبت الموافق 5 كانون الأول المقبل، على أن تؤجل عملية الاقتراع إلى يوم السبت الموافق 12 كانون الأول 2026، في حال عدم اكتمال النصاب القانوني.