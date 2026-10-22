ترمب يطلب من ماسك رفع القيود عن خدمة ستارلينك في أوكرانيا

خبرني - ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الخميس، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب من إيلون ماسك رفع القيود المفروضة على استخدام أوكرانيا خدمة "ستارلينك" للإنترنت عبر الأقمار الصناعية، خلال اتصال هاتفي بينهما.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وأوكرانيين قولهم إن خدمة "ستارلينك" عادت إلى العمل بشكل طبيعي الخميس، بعد وقت قصير من الاتصال، لكنها لم تستعد كامل كفاءتها التشغيلية، رغم ارتفاع سرعاتها مقارنة بالفترة التي كانت تخضع فيها للقيود.

وأفاد مسؤولون أوكرانيون للصحيفة بأن الخدمة باتت تعمل بسرعات أعلى، فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق الخميس، إن سرعة الخدمة في أوكرانيا لم تستعد مستواها السابق، معربا عن أمله في إجراء محادثات مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال الأيام المقبلة.