*
الخميس: 22 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

التعمري يسجل هدفه الأول في الدوري الأوروبي ويسهم في تعادل رين أمام يوفنتوس

  • 22 أكتوبر 2026
  • 22:11
التعمري يسجل هدفه الأول في الدوري الأوروبي ويسهم في تعادل رين أمام يوفنتوس

خبرني - تعادل يوفنتوس الإيطالي مع ضيفه ستاد رين الفرنسي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

وبدأ يوفنتوس المباراة بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا بالدقيقة السادسة عن طريق سيلك، بعدما استغل تمريرة من فولتماده وضعت زميله في مواجهة المرمى، ليمنح الفريق الإيطالي التقدم.

ولم يتأخر رد ستاد رين، إذ أدرك اللاعب الأردني موسى التعمري التعادل في الدقيقة 15، بعدما حول عرضية من بريان رينولدز إلى هدف أعاد المباراة إلى نقطة البداية.

وقبل نهاية الشوط الأول، حصل الفريق الفرنسي على ركلة جزاء، نجح بولايي ديا في تحويلها إلى هدف بالدقيقة 43، لينهي ستاد رين النصف الأول من اللقاء متقدمًا بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الثاني، ضغط يوفنتوس بحثًا عن العودة في النتيجة، حتى نجح فولتماده في تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء بالدقيقة 67، ليعيد فريقه إلى المباراة.

واستمر الصراع بين الفريقين حتى الدقيقة 88، عندما سجل جون لوكومي الهدف الثالث ليوفنتوس، قبل أن يقرر الحكم إلغاء الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد «فار» بداعي التسلل.

وبهذه النتيجة، فقد يوفنتوس صدارة جدول ترتيب مرحلة الدوري، ليتراجع إلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، جمعها من انتصارين وتعادل.


موسى التعمري لاعب ستاد رين يحتفل بتسجيل هدفه الأول ضد يوفنتوس ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي. 22 تشرين الأول 2026. (رويترز)

 

وأكد موقع WinWin في تقرير في 14 أيلول 2026 أن التعمري كان أول لاعب أردني يشارك في الدوري الأوروبي، مع أبويل نيقوسيا القبرصي موسم 2019-2020.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

أهداف مباراة طرابزون سبور ضد هارتز.. محمد صلاح يسجل ويصنع
أهداف مباراة طرابزون سبور ضد هارتز.. محمد صلاح يسجل ويصنع
  • 2026-10-22 21:26
الحسين ينتزع فوزا ثمينا من دوقرة في دوري المحترفين
الحسين ينتزع فوزا ثمينا من دوقرة في دوري المحترفين
  • 2026-10-22 21:08
ماذا قال ميسي قبل تكريمه بجائزة أميرة أستورياس؟
ماذا قال ميسي قبل تكريمه بجائزة أميرة أستورياس؟
  • 2026-10-22 20:12
الولايات المتحدة تستضيف أول نسخ كأس العالم للأندية للسيدات 2028
الولايات المتحدة تستضيف أول نسخ كأس العالم للأندية للسيدات 2028
  • 2026-10-22 19:46
الحجاج تحرز برونزية رفع الأثقال وترفع رصيد الأردن إلى 5 ميداليات في بارالمبية ناغويا
الحجاج تحرز برونزية رفع الأثقال وترفع رصيد الأردن إلى 5 ميداليات في بارالمبية...
  • 2026-10-22 16:33
استقبال مميز لأسطورة الأرجنتين في أوفييدو.. ميسي يستعد لتسلم جائزة أميرة أستورياس
استقبال مميز لأسطورة الأرجنتين في أوفييدو.. ميسي يستعد لتسلم جائزة أميرة أستو...
  • 2026-10-22 15:45