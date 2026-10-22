مسؤول إسرائيلي: تحليق المقاتلات قرب إيران إجراء روتيني

خبرني - أفاد مسؤول إسرائيلي، اليوم الخميس، أن اقتراب مقاتلات إسرائيلية من أجواء إيران هو إجراء روتيني يأتي في إطار عمليات التدريب وليس أمرا استثنائيا، وفق ما نقلته القناة ال 12.

وقال مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي، إنه لا يوجد مبرر لشن هجوم على إيران قبل الانتخابات الأميركية، ما لم تُرصد استعدادات إيرانية لإطلاق النار باتجاه إسرائيل.

كما صرحوا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يمنع إسرائيل من مهاجمة إيران، مشيرين إلى أنه شن هجوم لم يكن مطروحا على جدول الأعمال من الأساس.

وأشاروا إلى أن المنظومة العسكرية الإسرائيلية رفعت بالفعل مستوى التأهب والاستعداد، بالتوازي مع حالة التأهب الأميركية.

وكانت عشرات المقاتلات الإسرائيلية، حلقت برفقة طائرات للتزود بالوقود جواً، في طلعة جوية عبر المجالين السوري والعراقي باتجاه الحدود الإيرانية، قبل أن تستدير وتعود إلى إسرائيل من دون دخول الأراضي الإيرانية، بحسب ما أوردته "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين.

جاءت هذه التطورات، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على استعدادات أميركية وإسرائيلية لاحتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، إذ أفاد مسؤولون أميركيون وأشخاص مطلعون على المناقشات، بأن الجانبين وضعا خططاً لشن ضربات جديدة بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل، قد تستهدف منشآت نووية وبنية تحتية للطاقة وترسانة الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية.

بالتوازي ما زالت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء المواجهة مستمرة، وسط خلافات بشأن شروط إنهاء الحرب والملف النووي الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز. ولم تنجح الوساطات حتى الآن في التوصل إلى تفاهم يفضي إلى تسوية لهذا الصراع.