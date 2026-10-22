قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة

خبرني - توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، في مناطق بريف القنيطرة شمالي وجنوبي سوريا، وفتشت منازل، فيما فجرت منزلا مهجورا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وذكرت الوكالة أن قوة للاحتلال، مؤلفة من 6 آليات عسكرية وعدد من الجنود، توغلت في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي، وفتشت عددا من منازل السوريين، كما توغلت في أطراف بلدة الحميدية وفجرت منزلا مهجورا.

وفي ريف القنيطرة الجنوبي، أطلقت قوات الاحتلال نيران رشاشاتها باتجاه الأراضي الزراعية المحيطة ببلدة كودنا، دون وقوع إصابات.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت صباح الخميس في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، وفتشت منازل واعتقلت شخصا لساعات عدة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلاتها في الجنوب السوري، في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وتشمل هذه التحركات مداهمة منازل المدنيين واعتقالهم وتجريف الأراضي وتنفيذ اعتداءات بالقذائف.

وتطالب سوريا بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، وتؤكد بطلان الإجراءات الإسرائيلية بموجب القانون الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد للانتهاكات، وإلزام إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.