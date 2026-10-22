من أكثر المناطق تعرضًا للهزات العنيفة.. زلزال جديد يضرب «التبت»

خبرني - أعلن قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، إن زلزالاً بقوة 7 درجات ضرب منطقة التبت اليوم الخميس. بحسب وكالة "رويترز"٫ حيث وقع على عمق 10 كيلومترات.

وأفادت التقارير الزلزالية أن الزلزال وقع على بعد 186 كيلومترًا شمال شرق مدينة "ناقتشو" (Nagqu)، وعلى عمق ضحل بلغ 24 كيلومترًا تحت سطح الأرض عند الساعة 10:33 مساءً بالتوقيت المحلي (14:33 بتوقيت غرينتش)، ما أدى إلى الشعور بهزات قوية في المناطق القريبة من بؤرة الزلزال.

وتُعدّ منطقة التبت، وحافة هضبة الهيمالايا، من أكثر المناطق تعرضًا للأنشطة الزلزالية العنيفة في العالم، نظرًا للضغط التكتوني المستمر الناجم عن تصادم الصفيحة الهندية بالصفيحة الأوروآسيوية.

وتزيد الأعماق الضحلة للهزات الأرضية في هذه المنطقة، كوقوعه على عمق 24 كيلومترًا، من شدة التأثيرات السطحية، مما يرفع عادةً من احتمالات الخسائر المادية والبشرية، ويصعّب عمليات الإغاثة نظرًا للطبيعة الجغرافية الوعرة، وارتفاع التضاريس