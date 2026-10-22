أهداف مباراة طرابزون سبور ضد هارتز.. محمد صلاح يسجل ويصنع

خبرني - شهدت بطولة دوري المؤتمر الأوروبي مباراة تجمع بين طرابزون سبور التركي وهارتز الاسكتلندي، ضمن منافسات البطولة القارية.

ولعب طرابزون سبور ضد هارتز في إطار منافسات الجولة الثانية لموسم 2026-2027 من دوري المؤتمر الأوروبي.

ودخل الفريق التركي المباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية بعد فوزه في المباراة الأولى أمام كوبس الفنلندي.

أهداف مباراة طرابزون سبور ضد هارتز

افتتح محمد صلاح التسجيل لصالح طرابزون سبور في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، ليمنح الفريق التركي التقدم في المباراة، بعدما نجح في ترجمة الركلة إلى هدف خلال المواجهة أمام الفريق الاسكتلندي.

واستمرت المباراة وسط سعي طرابزون سبور إلى تعزيز تقدمه، بينما حاول هارتز العودة في النتيجة وإدراك التعادل خلال الدقائق المتبقية من الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة 1-0.

وفي الشوط الثاني واصل محمد صلاح نثر سحره في الملعب وصنع الهدف الثاني لزميله فرانكولينو ديغو في الدقيقة 59 من المباراة.

وبعدها كثف طرابزون هجماته بغية إضافة المزيد من الأهداف.