«رفيقة عمري».. هالة سرحان تنعى شقيقتها التوأم «شادية» بكلمات مؤثرة

خبرني - نعت الإعلامية هالة سرحان شقيقتها التوأم شادية سرحان، التي توفيت الخميس، معبرة عن حزنها لفقدان رفيقة عمرها.

أعلنت الإعلامية المصرية هالة سرحان وفاة شقيقتها التوأم شادية سرحان، في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستغرام»، عبّرت فيه عن حزنها لفقدان شقيقتها، ووصفتها بأنها رفيقة عمرها وأغلى الناس إلى قلبها.

وكتبت هالة سرحان في نعيها: «فقدت اليوم رفيقة عمري وأغلى الناس وتوأم روحي شقيقتي التوأم السيدة الفاضلة شادية سرحان، كانت تنشر البهجة والحبور في حياتنا، كانت وطنية من الدرجة الأولى عاشقة لمصر والأخت الحنونة الرؤوفة.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وواصلت الإعلامية نعي شقيقتها بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، سائلة الله أن يتجاوز عن ذنوبها، ويكرم مقامها، ويجعل مثواها الجنة.

وجاء في دعائها: «يا حنّان يا منّان، يا واسع المغفرة، اغفر لأمتك وارحمها وعافها واعفُ عنها، اللهم أبدلها دارًا خيرًا من دارها، وأهلًا خيرًا من أهلها، اللهم اجعل قبرها روضةً من رياض الجنة، يا من أنت أحنّ عليها من أمها، يا من تعلم بحالها، اغفر لها مغفرةً عامة، وأنزل دفء رحمتك عليها، واعفُ عنها، وأكرم نُزُلها، ووسّع مُدخلها».

وأضافت في دعائها: «واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقِّها من الذنوب والخطايا كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس، يا رب، لا تُنهِ هذا اليوم إلا وقد ملأت قبرها نورًا، وأنزلت عليها الفسحة والسرور، وفككت كربها، وغفرت ذنبها، وأبدلت سيئاتها حسنات، اللهم ارزقها نظرة رضا، فإن من تنظر إليه نظرة رضا لا تعذبه أبدًا، ولا تحرمها النظر إلى وجهك الكريم».

واستكملت هالة سرحان دعاءها لشقيقتها، راجية أن ينعم الله عليها بالرحمة، ويكتب لها النجاة من النار والفوز بالجنة، وأن يتقبل دعاء كل من يسأل لها المغفرة.

وقالت: «يا رب، اجعلها ممن يمررن على الصراط سريعًا كالبرق الخاطف، فينجون من حر النار ولهبها إلى جنات النعيم، واجعلها ممن تقول لهن النار: اعبرن، فإن نوركن قد أطفأ ناري، وتقول لهن الجنة: أقبلن، فقد اشتقت إليكن قبل أن أراكن».

وتابعت: «يا رب، كن لها بعد الحبيب حبيبًا، ولدعاء من دعا لها سامعًا ومجيبًا، يا رب، نسألك أن تكتبها من عتقائك من النار، وتجعلها من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون».

واختتمت دعاءها بقولها: «يا من أمره بين الكاف والنون، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، قل لدعائنا كن فيكون، يا رب إن ذلك عليك هيّن، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم الدعاء، وأن يغفر لموتانا وموتى المسلمين».