بن غفير: نتنياهو يتحمّل ذنب 7 أكتوبر.. لكنه ليس الأكثر مسؤولية

خبرني - قبل أيام قليلة من الانتخابات، حمّل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، في أول مقابلة له مع وسائل إعلام أجنبية منذ توليه منصبه قبل أربع سنوات، بنيامين نتنياهو مسؤولية أحداث 7 أكتوبر/ومسؤولين اخرين.

وتناول بن غفير في المقابلة، التي أُجريت اليوم الخميس، الحرب على قطاع غزة وخططه لتشجيع الهجرة الطوعية من القطاع.

نُشرت المقابلة المطولة في مجلة " تايم " الأمريكية تحت عنوان "خطة بن غفير لدفع نتنياهو نحو اليمين"، مع صورة بالأبيض والأسود تُظهر بن غفير.

وصفه المحاور، إريك كورتيز، في بداية المقال بأنه "رجل يميني متطرف، كان يُعتبر في السابق متطرفا جدا للخدمة في الجيش الإسرائيلي، ويسعى الآن إلى جعل نتنياهو أكثر اعتمادًا على الأحزاب المتطرفة التي تدعو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة والضفة الغربية، وإلى فرض إسرائيل سيادتها على هذه الأراضي".

"إذا أرادت إسرائيل البقاء وعدم التدمير، فعلينا احتلال غزة بأكملها. يجب علينا تشجيع الهجرة الطوعية"، هكذا جادل بن غفير. "يمكن أن تصبح غزة ريفييرا. إنها مكان جميل. لكن لا يمكن أن يكون هناك حتى عضو واحد من حماس هناك."

وجاء في المقابلة أيضا أن بن غفير "أصبح أحد أبرز الأصوات في اليمين الإسرائيلي التي تسعى إلى تحميل المؤسسة العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية مسؤولية إخفاقات نتنياهو في السابع من أكتوبر".

وقال الوزير: "حتى لو لم يكن نتنياهو معصوما من الخطأ، وحتى لو ارتكب أخطاءً - وقد ارتكب أخطاءً بالفعل - فإن ما أسقطه في السابع من أكتوبر هو استخباراتنا. الجيش، وضابط المخابرات، والشاباك. الجميع مذنبون".

وأضاف: "نتنياهو ليس بريئاً من الذنب، ولكن هناك الكثيرون ممن هم أكثر ذنباً منه".

لكن بن غفير أشار إلى أنه "يريد نتنياهو رئيسًا للوزراء. إنه قائد. لا أؤيده تأييدا أعمى، ولستُ من حاشيته. لكنني أفضّله مليون مرة على آيزنكوت. ما سيساعد نتنياهو حقا على أن يكون يمينيا هو أن أكون أنا، بن غفير، وزيرًا رفيع المستوى، وبذلك تصبح الحكومة يمينية بالكامل".