الجيش الإسرائيلي: لا يوجد سبب لمهاجمة إيران قبل الانتخابات

خبرني - صرح مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي لموقع "واي نت" الإخباري بأن شن هجوم إسرائيلي على إيران قبل الانتخابات ليس مطروحاً على جدول الأعمال، إلا في حالة الكشف عن استعدادات إيرانية لإطلاق صاروخ.

بحسب قولهم، لم يمنع ترامب هجومًا إسرائيليًا، إذ لم يكن هذا التحرك مُخططًا له أصلًا. ومع ذلك، رُفع مستوى التأهب تماشيًا مع اليقظة الأمريكية. وأشاروا أيضًا إلى أن الرحلة التي اقتربت من إيران كانت جزءًا من عمليات "التعويد" الروتينية.

لكن إلى جانب الاستعداد العسكري، يواجه الجيش الإسرائيلي إشكالية في تصريحات نتنياهو وكاتس العلنية عن احتمال وقوع هجوم، رغم سعيه للحفاظ على التأهب دون تصعيد. ويخشى الجيش تبعات هذه التصريحات، التي لا يسيطر عليها سياسيًا، لكنه سيتحمل نتائجها ميدانيًا.

في غضون ذلك، تتواصل الاستعدادات في القوات الجوية. ووفقًا للتقارير، نُفذت هذا الأسبوع طلعة تدريبية لعشرات الطائرات المقاتلة، تحاكي سيناريو هجوم على إيران، وقد وصلت الطائرات إلى مشارف الحدود الإيرانية. تُعدّ هذه الطلعات جزءًا من الروتين العملياتي المُصمم للحفاظ على كفاءة القوات الجوية، ودراسة نقاط ضعف العدو، وتحديد مسارات طيران فعّالة، والحفاظ على القدرة على المباغتة. وهي تُشير إلى استمرار الجاهزية، ولكنها في حد ذاتها لا تُشير إلى اتخاذ قرار بشنّ هجوم قبل الانتخابات.

في الوقت الراهن، وحسب الصحيفة الإسرائيلية، يبدو أن ترامب غير مهتم بمهاجمة الجمهورية الإسلامية - على الأقل ليس قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، والتي ستُجرى بعد أسبوعين، في 3 نوفمبر. في منشور جديد نشره ترامب اليوم، لم يهدد بالهجوم - لكنه ادعى أن إيران "تختلق نقاط ضعف وهمية".

بحسب ترامب، "تبذل إيران قصارى جهدها لرفع أسعار النفط قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. حتى أنهم يختلقون إضرابات وهمية وألغاماً وكل شيء آخر، لأن كمية النفط التي تمر عبر مضيق هرمز الآن أكبر مما كانت عليه حتى قبل بدء الصراع".

أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم أن سبع ناقلات نفط تعرضت لهجمات أو ألغام بحرية في مضيق هرمز خلال الليل. وإذا صحّ هذا التقرير، فسيكون هذا أكبر عدد من السفن المتضررة في هرمز في يوم واحد منذ بدء الحرب الإيرانية العراقية في 28 فبراير/شباط.

زعم تقرير نُشر أمس في صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، ونفاه نتنياهو، أن ترامب قد عرقل هجومًا كان نتنياهو قد أمر به على إيران في عطلة نهاية الأسبوع الموافق 10 أكتوبر/تشرين الأول، أي قبل نحو أسبوعين. وذكر التقرير أيضًا أن الجيش الإسرائيلي كان يستعد لعدة أيام من القتال مع إيران قبل نحو أسبوع ونصف، وكان يستهدف البنية التحتية المدنية في الجمهورية الإسلامية، مثل محطات توليد الطاقة والمنشآت النووية وغيرها من أهداف النظام. إلا أن الخطة - التي كان رئيس الوزراء نتنياهو قد سعى لتنفيذها - توقفت في نهاية المطاف بسبب معارضة الرئيس دونالد ترامب لاستئناف القتال قبل انتخابات التجديد النصفي.

في غضون ذلك، أفادت صحيفة نيويورك تايمز الليلة أن الجيشين الأمريكي والإسرائيلي وضعا خططًا تفصيلية لاستئناف الهجمات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، تتضمن عملية "قصيرة ومكثفة".

وتشير التقديرات إلى أن هجومًا يستمر ثلاثة أيام قد يُلحق بإيران أضرارًا اقتصادية تُجبرها على العودة إلى طاولة المفاوضات. من جانبهم، صرّح مسؤولون إيرانيون رفيعو المستوى بأنهم على دراية بالخطط الحربية الأمريكية والإسرائيلية، ويعملون على تطوير أهداف وتكتيكات جديدة خاصة بهم.