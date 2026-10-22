ترمب يتهم إيران بالسعي إلى رفع أسعار النفط قبل انتخابات التجديد النصفي

خبرني - اتهم الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إيران بأنها تبذل ⁠قصارى جهدها لرفع أسعار النفط، قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وقال ترامب إن إيران تختلق تقارير عن هجمات وألغام وأشياء أخرى في مضيق هرمز "لأن كميات النفط المتدفقة عبر مضيق هرمز تفوق ما كانت عليه قبل اندلاع الصراع"، وذلك في منشور على منصة تروث سوشال.

يأتي هذا فيما هدّد الحرس الثوري الإيراني، باستهداف القواعد الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط، إذا واصل الجيش الأمريكي مرافقة السفن عبر مضيق هرمز.

وقال الحرس الثوري في بيان نُشر على موقعه سباه نيوز: "على الجيش الأميركي أن يعلم أنه إذا مضى في نهجه، فإن الصراع سيمتدّ إلى قواعده في المنطقة"، واصفاً الأمر بأنه "تحذير جدّي".

وقيّدت إيران حركة الملاحة في هذا المضيق الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط بضربات أمريكية-إسرائيلية عليها في 28 فبراير/ شباط. في المقابل، فرضت واشنطن حصاراً على موانئ الجمهورية الإسلامية.

وأصبحت الملاحة في المضيق والتحكم بها إحدى نقاط التجاذب الأساسية بين طهران وواشنطن، إذ تتمسك الأولى بأن تكون هي المشرفة على حركة العبور عبر مسار تحدده، في حين ترفض الثانية وأطراف عدة أخرى هذا الأمر.

ومنذ بداية الحرب، استهدفت إيران مراراً سفناً حاولت عبور مضيق من دون الحصول على "إذن" منها.

وقالت بحرية الحرس الثوري إن أربع سفن تعرّضت لضربات خلال الليل أثناء محاولتها عبور المضيق. فيما لا تزال المفاوضات الرامية إلى إنهاء النزاع متعثّرة.

في السياق، قال ديفيد ميلر، مدير قسم إنفاذ اللوائح في لجنة تداول ‌السلع الآجلة في الولايات المتحدة، خلال مؤتمر انعقد في ولاية نيويورك، إن اللجنة تحقق في أنشطة مشبوهة لتداول ⁠النفط وتتعلق بالحرب الأمريكية مع إيران.

وأوردت وكالة بلومبرغ نيوز الأسبوع الماضي، أن مسؤولاً سياسياً معيناً في لجنة تداول السلع الآجلة طلب من موظفي مراقبة السوق التراجع عن إحالة الأمر إلى فريق إنفاذ اللوائح ‌التابع ⁠للجنة. ويعمل الفريق على رصد أنشطة تداول مشبوهة مرتبطة بقرار ترامب في مارس/ آذار، ⁠التراجع عن شن هجمات على محطات الكهرباء الإيرانية.

وعندما سُئل ميلر عن هذه القصة ⁠خلال جلسة نقاشية في المؤتمر، أجاب بأن اللجنة تحقق في ⁠هذه التداولات "منذ البداية" وإن التحقيق لا يزال مفتوحاً.

دبلوماسياً، بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، "علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الوثيقة" بين الدوحة وواشنطن و"سبل دعمها وتعزيزها" إلى جانب "آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة"، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية.

ووفقاً للبيان فقد أكدت الدوحة "دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة".