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النفط عند ذروة 5 أشهر وسط قلق إزاء إمدادات الشرق الأوسط

  • 22 أكتوبر 2026
  • 20:23
النفط عند ذروة 5 أشهر وسط قلق إزاء إمدادات الشرق الأوسط

خبرني - ارتفعت أسعار خام برنت 2% مسجلة أعلى مستوياتها في 5 أشهر، الخميس، بعد أن أثارت هجمات جديدة شنتها جماعة الحوثي اليمنية على السعودية مخاوف من حدوث مزيد من الاضطرابات في إمدادات الخام من الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.24 دولار أو 2.2% إلى 111.24 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.14 دولار أو 1.2% إلى 98.29 دولار للبرميل.

ودفع هذا الارتفاع خام برنت إلى منطقة الشراء المفرط من الناحية الفنية للمرة الثالثة خلال أسبوع، مما يجعله في طريقه لتسجيل أعلى مستوى إغلاق منذ 18 أيار.

وقال تاماس فارجا محلل النفط في بي.في.إم "التقارير التي تشير إلى أن صادرات النفط من الشرق الأوسط تتجاوز مستويات ما قبل الصراع تقابلها بقوة الهجمات على السفن في مضيق هرمز والضربات التي يشنها الحوثيون على السعودية وبنيتها التحتية النفطية".

وأضاف "لا تهدئة متوقعة حتى انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، وهو ما من شأنه أن يبقي أسعار النفط مرتفعة".

وقدر محللو مورجان ستانلي في مذكرة أن صادرات الخام من الشرق الأوسط بلغت نحو 17 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي. وتشير بيانات من شركة كبلر إلى أن متوسط ​​صادرات الخام من المنطقة بلغ نحو 18 مليون برميل يوميا خلال الاثني عشر شهرا التي سبقت اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

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