ماذا قال ميسي قبل تكريمه بجائزة أميرة أستورياس؟

خبرني - تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن أبرز محطات مسيرته الكروية، وعلاقته بنادي برشلونة الإسباني، والقيم التي تعلمها من والده، قبل تكريمه بجائزة أميرة أستورياس للرياضة.

ومن المقرر تكريم ميسي بجائزة أميرة أستورياس للرياضة في إسبانيا (الجمعة)، تقديرا لمسيرته الاستثنائية داخل ملاعب كرة القدم، وما ارتبط بها من تأثير خارج المستطيل الأخضر.

وعبّر قائد منتخب الأرجنتين المعتزل دوليا، في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية، عن سعادته الكبيرة بالحصول على هذا التكريم، مشيرا إلى أن والده كان متحمسا للغاية لحضور المناسبة، رغم صعوبة التوفيق بينها وبين ارتباطاته الكروية.

وأوضح أن والده أصر على حضوره وتسلم الجائزة، وهو ما منح اللحظة أهمية خاصة بالنسبة إليه.

ميسي و«أميرة أستورياس».. جائزة تتجاوز الملاعب

أكد ميسي أن قيمة جائزة أميرة أستورياس تتجاوز ما قدمه داخل الملاعب طوال مسيرته الاحترافية، معتبرا أن هذا التكريم يحمل معنى أوسع من الإنجازات والأرقام التي حققها بقميص الأندية ومنتخب بلاده، وهو ما جعله يشعر بسعادة كبيرة بهذه المناسبة.

وعن الطريقة التي يرغب في أن يتذكره بها الجمهور، أوضح النجم الأرجنتيني أنه يتمنى أن يُنظر إليه باعتباره رياضيا عظيما سعى دائما إلى تحقيق أهدافه وأحلامه، موضحا أنه نجح في الوصول إلى بعض أهدافه، بينما لم يتمكن من تحقيق أخرى، لكنه لم يتوقف يوما عن المحاولة والفوز بكل ما كان متاحا أمامه.

وتطرق ميسي إلى نصيحة مهمة تلقاها من والده في بداية مسيرته، تمثلت في عدم الاستسلام والاستمرار في المحاولة مهما كانت النتيجة.

وأوضح أن والده كان يشجعه على الإمساك بالكرة والمحاولة من جديد، سواء نجحت المحاولة السابقة أم لم تنجح، مؤكدا أن الفشل في لحظة معينة لا يعني نهاية الطريق، لأن الفرصة تظل قائمة دائما لتحقيق الأفضل.

ميسي وبرشلونة.. علاقة بلا حدود

وتحدث ميسي عن علاقته الخاصة ببرشلونة، مؤكدا أن النادي والمدينة يمثلان له الكثير من الذكريات والتجارب التي يصعب اختصارها في كلمات قليلة، مشيرا إلى أنه يشعر بمحبة خاصة تجاههما، بعدما قضى سنوات طويلة هناك وشهدت المدينة جزءا كبيرا من تطوره كلاعب.

واستعاد قائد الأرجنتين ذكرياته مع الفريق الكتالوني، موضحا أن النجاح لم يقتصر على الفوز بالألقاب، بل امتد إلى الطريقة التي حققوا بها الإنجازات والاستمتاع بكرة القدم والحياة اليومية، سواء خلال التدريبات أو الأوقات التي جمعت اللاعبين خارج المباريات.

كأس العالم.. إنجاز تجاوز الحلم

وعن تتويجه بكأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين، وصف ميسي الإنجاز بأنه تجاوز مجرد الحلم، في إشارة إلى القيمة الاستثنائية التي يحملها هذا اللقب في مسيرته، بعدما انتظره طويلا حتى قاد بلاده إلى التتويج بالبطولة في قطر.

وتطرق النجم الأرجنتيني أيضا إلى أعماله الخيرية، موضحا أن مساعدة الآخرين تنبع من رغبة صادقة في تقديم الدعم، وليس بحثا عن الاهتمام أو الإشادة، مؤكدا أن الإنسان قد يقدم المساعدة بدافع إنساني خالص، من دون الحاجة إلى إعلان ما يفعله أو انتظار معرفة الآخرين به.

وكشف ميسي عن جانب من شخصيته التنافسية، مؤكدا أنه لا يحب الخسارة حتى في المباريات القصيرة التي يخوضها اللاعبون خلال التدريبات، وهو ما يعكس العقلية التي لازمته طوال مسيرته، ورغبته المستمرة في الفوز وتحسين مستواه.

ويأتي تكريم ميسي بجائزة أميرة أستورياس للرياضة لعام 2026 تقديرا لمسيرته الاستثنائية وإنجازاته الكروية، إلى جانب جهوده الخيرية المستمرة لدعم حصول الأطفال الأكثر احتياجا على التعليم والرعاية الصحية.