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القوات المسلحة اليمنية: تنفيذ 780 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال 24 ساعة

  • 22 أكتوبر 2026
  • 19:55
القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 780 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال 24 ساعة

خبرني - قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، ماجد النزيلي، إن القوات المسلحة اليمينة نفذت خلال الـ24 ساعة الماضية 780 عملية استهداف دقيقة ومباشرة، طالت قيادات ميدانية وتجمعات لمليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، وتعزيزاتها ومرابض أسلحتها الثقيلة ومواقعها المحصنة، إضافة إلى عرباتها ووسائل نقل أفرادها وإمدادها.

وأوضح النزيلي، في بيان، أن القوات المسلحة واصلت الضغط الهجومي على الحوثيين في الجبهات الشمالية، وجبهات الجوف وغرب مأرب والبيضاء، والجبهتين الجنوبية والغربية، ضمن عملية "فجر اليمن".

وأضاف أن العمليات أسفرت، بحسب البيان، عن تحييد نحو 512 من عناصر المليشيات وقياداتها، وتدمير وإعطاب أكثر من 330 عربة وآلية ووسيلة عسكرية لنقل الأفراد، إلى جانب تدمير أسلحة ثقيلة وتعزيزات كانت في طريقها إلى خطوط القتال في تعز.

وأكد النزيلي أن قدرات المليشيات وتحشيداتها ستظل تحت الرصد والاستهداف، مشددا على أن محاولاتها لتعويض خسائرها أو استعادة زمام المبادأة ستواجه بالقوة والحسم.

وأشار إلى أن العمليات ستتم بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

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