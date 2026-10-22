*
الخميس: 22 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الولايات المتحدة تستضيف أول نسخ كأس العالم للأندية للسيدات 2028

  • 22 أكتوبر 2026
  • 19:46
الولايات المتحدة تستضيف أول نسخ كأس العالم للأندية للسيدات 2028

خبرني - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس، أن الولايات المتحدة ستستضيف النسخة الافتتاحية لكأس العالم للأندية للسيدات عام 2028.

وقال الاتحاد الدولي إن "القرار اتُّخذ بالنظر إلى خبرتها في تنظيم بطولات فيفا، ونضج بنيتها التحتية وخدماتها، ومستوى اهتمام مختلف الجهات المعنية بكرة القدم النسائية في البلاد".

وستقام البطولة من 5 إلى 30 كانون الثاني 2028، وستجمع 16 من نخبة الأندية من الاتحادات القارية الستة كافة.

وقال فيفا إن إطلاق البطولة يمثل "محطة بارزة في مسار الاحتراف والتوسع العالمي لكرة القدم النسائية على مستوى الأندية، إذ يمنح أندية النخبة منصة عالمية حقيقية للتنافس كل 4 سنوات".

وكان من المقرر في البداية إقامة النسخة الأولى عام 2026، إلا أن فيفا أرجأ إطلاق البطولة لمدة عامين ،لكي تستفيد من فترة زمنية مناسبة بعد كأس العالم للسيدات 2027  بالبرازيل، وقبل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2028 في لوس أنجليس.

وتملك الولايات المتحدة سجلا حافلا في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، وهي التي استضافت هذا العام كأس العالم للرجال.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ماذا قال ميسي قبل تكريمه بجائزة أميرة أستورياس؟
ماذا قال ميسي قبل تكريمه بجائزة أميرة أستورياس؟
  • 2026-10-22 20:12
الحجاج تحرز برونزية رفع الأثقال وترفع رصيد الأردن إلى 5 ميداليات في بارالمبية ناغويا
الحجاج تحرز برونزية رفع الأثقال وترفع رصيد الأردن إلى 5 ميداليات في بارالمبية...
  • 2026-10-22 16:33
استقبال مميز لأسطورة الأرجنتين في أوفييدو.. ميسي يستعد لتسلم جائزة أميرة أستورياس
استقبال مميز لأسطورة الأرجنتين في أوفييدو.. ميسي يستعد لتسلم جائزة أميرة أستو...
  • 2026-10-22 15:45
مباراة تدريبية مغلقة تجمع النشامى والمنتخب السعودي بهذا التاريخ
مباراة تدريبية مغلقة تجمع النشامى والمنتخب السعودي بهذا التاريخ
  • 2026-10-22 12:16
عموتة يكرر مع وائل جمعة ما فعله مع حمزة الدردور
عموتة يكرر مع وائل جمعة ما فعله مع حمزة الدردور
  • 2026-10-22 11:52
بعد الفوز على صباح.. لاعبو دورتموند يمتنعون عن الاستحمام في ملعب باكو
بعد الفوز على صباح.. لاعبو دورتموند يمتنعون عن الاستحمام في ملعب باكو
  • 2026-10-22 10:51