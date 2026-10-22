دواين جونسون يفاجئ جمهوره بتحول صادم.. من بطل أكشن إلى رجل مسن

خبرني - فاجأ النجم الأمريكي دواين جونسون جمهوره بإطلالة غير مألوفة خلال تصوير فيلمه الجديد، بعدما ظهر بشعر رمادي ولحية كثيفة.

وكشفت صور من موقع تصوير فيلم Lizard Music في مدينة نيويورك عن التغيير الجذري الذي خضع له جونسون، البالغ من العمر 54 عامًا، استعدادًا لتجسيد شخصية مختلفة تمامًا عن أدواره السابقة في أفلام الحركة والمصارعة.

ويخوض الممثل هذه التجربة تحت قيادة المخرج بيني سافدي، في خطوة تعكس توجهه نحو تقديم شخصيات أكثر تنوعًا على المستوى الجسدي والأدائي، بعيدًا عن أدوار البطل مفتول العضلات التي ارتبط بها اسمه لسنوات.

دواين جونسون يجسد شخصية «رجل الدجاج»

بحسب موقع World of Reel، يؤدي جونسون شخصية «رجل الدجاج» الغامضة، المستوحاة من رواية الأطفال Lizard Music للكاتب دانيال بينكووتر، الصادرة عام 1976.

وسبق أن تحدث النجم الأمريكي عن مظهر الشخصية، مشيرًا إلى أنه يشبه هيئة الممثل كلينت إيستوود عندما كان في الخامسة والسبعين من عمره.

ويتولى خبير المكياج كازو هيرو، الحائز جائزة الأوسكار والمعروف بقدرته على إحداث تحولات شكلية بارزة لنجوم هوليوود، تصميم ملامح جونسون الجديدة، من خلال مكياج ومؤثرات خاصة تمنحه مظهر رجل متقدم في السن.

ولا يقتصر التحول على المظهر الخارجي فحسب، إذ خسر جونسون جزءًا ملحوظًا من وزنه استعدادًا للدور، في تغيير جسدي جديد يضاف إلى تجاربه السابقة التي تطلبت استعدادًا بدنيًا خاصًا.

من «The Smashing Machine» إلى عالم الخيال

يأتي الفيلم الجديد امتدادًا لتعاون جونسون مع المخرج بيني سافدي، بعدما خاض تجربة درامية مختلفة في فيلم The Smashing Machine، الذي جسد خلاله شخصية مقاتل الفنون القتالية المختلطة مارك كير.

وخلال التحضير لذلك العمل، زاد وزن جونسون بنحو 30 رطلًا، أي ما يعادل قرابة 13.6 كيلوغرام، لتقديم الشخصية بصورة أقرب إلى الواقع، في تجربة ابتعد فيها عن نمط أدواره التجارية المعتادة.

أما في Lizard Music، فيتجه إلى مسار مغاير، من خلال شخصية مسنة وغامضة تتطلب تغييرًا في المظهر والأداء، بما يعزز تنوع اختياراته الفنية ويمنحه فرصة لاستكشاف مساحة جديدة في التمثيل.

ويستند الفيلم إلى رواية دانيال بينكووتر، التي تدور حول فتى يشعر بالوحدة، قبل أن يكتشف برنامجًا تلفزيونيًا غريبًا يُبث خلال الليل، وتظهر فيه مجموعة من السحالي وهي تعزف موسيقى غير مألوفة.

ويقود هذا الاكتشاف الفتى إلى التعرف على شخصية «رجل الدجاج»، التي تفتح أمامه أبواب عالم مليء بالأسرار والوقائع الغريبة، من بينها أحداث ترتبط بزوار من الفضاء الخارجي.

ويجمع العمل بين التصوير الحي والصور المولدة بالحاسوب، في معالجة سينمائية ذات طابع خيالي، تختلف عن طبيعة الأفلام التي قدمها سافدي وجونسون في تجاربهما السابقة.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من ريجينا هول وكولمان دومينغو، إلى جانب دواين جونسون، في عمل يستهدف تقديم تجربة سينمائية تجمع بين الغرابة والخيال.

موعد عرض فيلم دواين جونسون الجديد

من المقرر طرح فيلم Lizard Music في دور السينما يوم 25 ديسمبر 2027، بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد، ليشكل محطة جديدة في مسيرة جونسون الفنية، مع ابتعاده عن الصورة النمطية التي لازمته في عدد كبير من أعماله السابقة.

ويترقب الجمهور هذا التحول لمعرفة مدى اختلاف أداء النجم الأمريكي في الشخصية الجديدة، التي تجمع بين المظهر غير المألوف والطابع الغامض، في تجربة قد تفتح أمامه آفاقًا أخرى خارج إطار أفلام الحركة التقليدية.