المجلس القضائي الشرعي يقرر تنقلات تشمل 100 قاض شرعي

خبرني - قرر المجلس القضائي الشرعي إجراء تنقلات بين عدد من قضاة الشرع الشريف، اعتباراً من الأحد 1 تشرين الثاني المقبل، وذلك بموجب قراره الصادر الخميس.

وشملت القرارات نقل وتعيين وتكليف 100 قاضٍ شرعي في محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الشرعية في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى مديرية التركات وشؤون القاصرين، وتوزعت بين مواقع القضاء الشرعي والقضايا والتنفيذ والتوثيقات والتركات، إلى جانب تكليف عدد من القضاة بالنظر في قضايا محددة كانت منظورة لدى قضاة آخرين، وتولي بعض المهام الإدارية إلى جانب أعمالهم القضائية.

وقرر المجلس نقل فضيلة الشيخ موفق علي السيد الشياب، القاضي في محكمة بني كنانة الابتدائية الشرعية، قاضياً في محكمة استئناف عمّان الشرعية، ونقل فضيلة الشيخ محمد موسى محمد بني عواد، القاضي في محكمة الكورة الابتدائية الشرعية، إلى محكمة الرمثا الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ فادي محمد مصطفى الصمادي، وتكليفه بالأعمال الإدارية بالإضافة إلى عمله. كما قرر نقل فضيلة الشيخ علي فايز عبدالرحمن بني فواز، القاضي في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/القضايا، إلى مديرية التركات وشؤون القاصرين، وتعيين فضيلة الشيخ خلف محمد عوده الدبايبه، القاضي في محكمة عمّان الجنوبية الابتدائية الشرعية/القضايا، مساعداً للمدعي العام الشرعي الأول في محكمة استئناف عمّان الشرعية، ونقل فضيلة الشيخ محمد محمود أحمد الزيود من محكمة الهاشمية الابتدائية الشرعية إلى محكمة بلعما الابتدائية الشرعية.

وشملت القرارات نقل فضيلة الشيخ حذيفة عبدالله إبراهيم المجالي من محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/القضايا إلى محكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمد جميل مطيع المواجدة، وتكليفه بالأعمال الإدارية بالإضافة إلى عمله، ونقل فضيلة الشيخ الدكتور رامي أحمد محمد حجازي من محكمة إربد الابتدائية الشرعية/القضايا إلى محكمة عجلون الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمد علي توفيق المومني، وتكليفه بالأعمال الإدارية بالإضافة إلى عمله. كما عُيّن فضيلة الشيخ عليان محمد عليان الغانم، القاضي في محكمة مادبا الابتدائية الشرعية، مساعداً للمدعي العام الشرعي الأول لدى محكمة استئناف عمّان.

وقرر المجلس نقل فضيلة الشيخ محمد جميل مطيع المواجدة من محكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية إلى محكمة عمّان الشرقية الابتدائية الشرعية وتكليفه بالأعمال الإدارية بالإضافة إلى عمله، ونقل فضيلة الشيخ الدكتور باسم مشهور أحمد العقيل من محكمة ناعور الابتدائية الشرعية إلى محكمة مادبا الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ عليان محمد عليان الغانم، وتكليفه بالأعمال الإدارية بالإضافة إلى عمله، ونقل فضيلة الشيخ محمود عادل محمود الصالحي من محكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية إلى محكمة عمّان الجنوبية الابتدائية الشرعية/القضايا. كما قرر نقل فضيلة الشيخ عبدالله أدهم ارتيمان الدمانية من محكمة سحاب الابتدائية الشرعية إلى محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ أنس أحمد علي جرادات.

وتضمنت التنقلات نقل فضيلة الشيخ شاهر أحمد محمد غرايبة من محكمة إربد الابتدائية الشرعية/القضايا إلى محكمة المفرق الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ أحمد حسين محمود بني يوسف، ونقل فضيلة الشيخ حسين محمد حسن سعيد البصول من محكمة المزار الشمالي الابتدائية الشرعية إلى محكمة بني كنانة الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ موفق علي السيد الشياب، وتكليفه بالأعمال الإدارية بالإضافة إلى عمله. كما نُقل فضيلة الشيخ عمر سالم عبدالقادر المخاترة من محكمة عي الابتدائية الشرعية إلى محكمة الطفيلة الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ هاني كايد محمد الغنميين، وتكليفه بالأعمال الإدارية بالإضافة إلى عمله، ونقل فضيلة الشيخ جلال مخلد عايد الثنيان من محكمة عمّان الوسطى الابتدائية الشرعية إلى محكمة عمّان الابتدائية الشرعية/التنفيذ وتكليفه بالأعمال الإدارية بالإضافة إلى عمله.

وقرر المجلس نقل فضيلة الشيخ الدكتور علي عوده فنخور الشرفات من محكمة الخالدية الابتدائية الشرعية إلى محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمد تيسير أحمد الدبعي، وتعيين فضيلة الشيخ الدكتور بسام نهار نهار البطون، مساعد المدعي العام الشرعي الأول لدى محكمة استئناف عمّان الشرعية، مساعداً للنائب العام الشرعي. كما نُقل فضيلة الشيخ عبدالفتاح عبدالكريم أحمد العناني من محكمة عمّان الابتدائية الشرعية/القضايا إلى محكمة مادبا الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمد موسى داود عقل، ونقل فضيلة الشيخ الدكتور أنس أحمد علي جرادات من محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية/القضايا إلى محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ عيسى محمد أحمد الغزو.

وشملت القرارات نقل فضيلة الشيخ رعد سند سلامة الزيدانين من محكمة بصيرا الابتدائية الشرعية إلى محكمة الحسينية الابتدائية الشرعية، ونقل فضيلة الشيخ الدكتور أحمد علي عبدالقادر ربابعة من محكمة إربد الابتدائية الشرعية/القضايا إلى محكمة الشونة الشمالية الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ هود أحمد محمد الضامن، وتكليفه بالأعمال الإدارية بالإضافة إلى عمله. كما نُقل فضيلة الشيخ زياد فارس مطلق الجبور من محكمة عمّان الشرقية الابتدائية الشرعية إلى محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ علي فايز عبدالرحمن بني فواز، وتكليفه بالأعمال الإدارية في مجمع محاكم الزرقاء الابتدائية الشرعية بالإضافة إلى عمله، ونقل فضيلة الشيخ الدكتور وليد خالد محمود بكليزي من محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية/القضايا إلى محكمة عمّان الجنوبية الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ فؤاد علي عبدالله الشياب.

وقرر المجلس نقل فضيلة الشيخ هود أحمد محمد الضامن من محكمة الشونة الشمالية الابتدائية الشرعية إلى محكمة إربد الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ الدكتور أحمد علي عبدالقادر ربابعة، ونقل فضيلة الشيخ بهاء أحمد محمد الخلايلة من محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية/التوثيقات إلى محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ أحمد يعقوب محمود خوالدة، وتكليفه بالأعمال الإدارية في مجمع محاكم الرصيفة الابتدائية الشرعية بالإضافة إلى عمله. كما نُقل فضيلة الشيخ مفيد عيد محمود رمامنة من محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية/القضايا إلى محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ حذيفة عبدالله إبراهيم المجالي، وتكليفه بالأعمال الإدارية في مجمع محاكم صويلح الابتدائية الشرعية بالإضافة إلى عمله.

وتضمنت التنقلات نقل فضيلة الشيخ فادي محمد مصطفى الصمادي من محكمة الرمثا الابتدائية الشرعية إلى محكمة إربد الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ شاهر أحمد محمد غرايبة، ونقل فضيلة الشيخ حلمي محمد فالح السلامين من محكمة العقبة الابتدائية الشرعية/التوثيقات إلى محكمة معان الابتدائية الشرعية، ونقل فضيلة الشيخ فهمي عواد عبدالرحمن أبوحماد من محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/التركات إلى محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ عبدالسلام مصطفى حسين الزيود. كما نُقل فضيلة الشيخ زياد شفقان مفرع الضرابعة من محكمة عمّان الابتدائية الشرعية/القضايا إلى محكمة مادبا الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ أحمد فايز أحمد الخلايلة، ونقل فضيلة الشيخ وسام محمد علي الشرع من محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/القضايا إلى محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/التوثيقات.

وقرر المجلس نقل فضيلة الشيخ الدكتور محمود زعل عبد خلف الحراسيس من محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/القضايا إلى محكمة ناعور الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ الدكتور باسم مشهور أحمد العقيل، ونقل فضيلة الشيخ منذر عارف حسن البشر من محكمة عمّان الابتدائية الشرعية/القضايا إلى محكمة عمّان الابتدائية الشرعية/التركات، ونقل فضيلة الشيخ هاني كايد محمد الغنميين من محكمة الطفيلة الابتدائية الشرعية إلى محكمة العقبة الابتدائية الشرعية/التوثيقات والتركات، وتكليفه بالأعمال الإدارية في مجمع محاكم العقبة الابتدائية الشرعية بالإضافة إلى عمله. كما نُقل فضيلة الشيخ أحمد حسين محمود بني يوسف من محكمة المفرق الابتدائية الشرعية/القضايا إلى محكمة الكورة الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمد موسى محمد بني عواد.

وشملت القرارات نقل فضيلة الشيخ أسامة عطالله عطيوي الصرايرة من محكمة الكرك الابتدائية الشرعية إلى محكمة العقبة الابتدائية الشرعية/التنفيذ، ونقل فضيلة الشيخ باسم محمد محمود الزغول من محكمة جرش الابتدائية الشرعية إلى محكمة إربد الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ الدكتور رامي أحمد محمد حجازي. كما نُقل فضيلة الشيخ بركات سعدي محمد أبو تايه من محكمة العقبة الابتدائية الشرعية/التنفيذ إلى محكمة معان الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ سيف الدين عبدالرحمن رجب أبو العز، ونقل فضيلة الشيخ عبدالله ماهر يوسف مالكية من محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/التوثيقات إلى محكمة عمّان الوسطى الابتدائية الشرعية/التوثيقات وتكليفه بالأعمال الإدارية بالإضافة إلى عمله.

وقرر المجلس نقل فضيلة الشيخ عيسى عبدالهادي عيسى الدبوبي من محكمة عمّان الابتدائية الشرعية/التنفيذ إلى محكمة عمّان الجنوبية الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ عامر جمعة عطية طلاق، ونقل فضيلة الشيخ يزن عبدالكريم عبدالله الحياري من محكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية إلى محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية/التنفيذ، ونقل فضيلة الشيخ موسى محمود مفضي الخلايلة من محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/التوثيقات إلى محكمة جرش الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمد سليمان محمود ملكاوي. كما نُقل فضيلة الشيخ حمد مطلب سالم السلايطة من محكمة الحسا الابتدائية الشرعية إلى محكمة القطرانة الابتدائية الشرعية، ونقل فضيلة الشيخ الدكتور يوسف عليان أحمد درادكة من محكمة الشونة الشمالية الابتدائية الشرعية إلى محكمة الطيبة الابتدائية الشرعية.

وتضمنت القرارات نقل فضيلة الشيخ بشار كامل عبدالله العبيدات من محكمة عمّان الابتدائية الشرعية/القضايا إلى محكمة سحاب الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ عبدالله أدهم ارتيمان الدمانية، ونقل فضيلة الشيخ أسامة عدنان محمد البطوش من محكمة الحسينية الابتدائية الشرعية إلى محكمة بصيرا الابتدائية الشرعية، ونقل فضيلة الشيخ عامر علي حسين الخرابشة من محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/القضايا إلى محكمة جرش الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ باسم محمد محمود الزغول. كما نُقل فضيلة الشيخ كامل علي حسين سالم من محكمة المفرق الابتدائية الشرعية/القضايا إلى محكمة جرش الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ هاشم عبدالمهدي محمد هزايمة، ونقل فضيلة الشيخ سامي عبدالنبي سليم النجادا من محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/القضايا إلى محكمة المفرق الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ كامل علي حسين سالم.

وقرر المجلس نقل فضيلة الشيخ عبدالسلام مصطفى حسين الزيود من محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/القضايا إلى محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/التركات، ونقل فضيلة الشيخ سعد تيسير خليل الزواهره من محكمة الشونة الجنوبية الابتدائية الشرعية إلى محكمة دير علا الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمد عبدالرزاق محمد أبو هزيم. كما نُقل فضيلة الشيخ مصطفى رباح مصطفى يونس من محكمة سحاب الابتدائية الشرعية إلى محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ عامر علي حسين الخرابشة، ونقل فضيلة الشيخ الدكتور أويس باسم فيصل الجوابرة من محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/القضايا إلى محكمة سحاب الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ مصطفى رباح مصطفى يونس، ونقل فضيلة الشيخ محمد عبدالرزاق محمد أبو هزيم من محكمة دير علا الابتدائية الشرعية إلى محكمة الشونة الجنوبية الابتدائية الشرعية.

وتضمنت القرارات تكليف فضيلة الشيخ محمد جاسر فلاح مقدادي، القاضي في محكمة إربد الابتدائية الشرعية/التوثيقات، بأعمال محكمة إربد الابتدائية الشرعية/التركات بالإضافة إلى عمله، ونقل فضيلة الشيخ عمر عبد حسن العبداللات من محكمة عمّان الشرقية الابتدائية الشرعية إلى محكمة عمّان الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ بشار كامل عبدالله العبيدات. كما نُقل فضيلة الشيخ غالب عرسان علي المومني من محكمة إربد الابتدائية الشرعية/التوثيقات إلى محكمة بني عبيد الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ أيمن عبدالكريم حسين بني يونس، ونقل فضيلة الشيخ أسامة محمد عبدالله العوضي من محكمة الجفر الابتدائية الشرعية إلى محكمة الطفيلة الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ عبدالله خليل جبريل عيال سلمان.

وقرر المجلس نقل فضيلة الشيخ عبدالله خليل جبريل عيال سلمان من محكمة الطفيلة الابتدائية الشرعية إلى محكمة الكرك الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ أسامة عطالله عطيوي الصرايرة، ونقل فضيلة الشيخ محمد تيسير أحمد الدبعي من محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية/القضايا إلى محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ الدكتور أويس باسم فيصل الجوابرة. كما نُقل فضيلة الشيخ الدكتور عبادة أحمد عبدالرحمن ابداح من محكمة الرمثا الابتدائية الشرعية إلى محكمة المفرق الابتدائية الشرعية/التوثيقات، ونقل فضيلة الشيخ أحمد محسن خلف بني خالد من محكمة المفرق الابتدائية الشرعية/التوثيقات إلى محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ فادي محمد صالح بني عطا.

وشملت التنقلات نقل فضيلة الشيخ محمد سليمان محمود ملكاوي من محكمة جرش الابتدائية الشرعية إلى محكمة إربد الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ عبدالباسط فهمي محمد الزعبي، ونقل فضيلة الشيخ عبدالباسط فهمي محمد الزعبي من محكمة إربد الابتدائية الشرعية/القضايا إلى محكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ عمر سمير عبدالكريم العساف. كما نُقل فضيلة الشيخ محمد موسى داود عقل من محكمة مادبا الابتدائية الشرعية إلى محكمة عمّان الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ رياض موسى ضيف الله القضاة، ونقل فضيلة الشيخ سيف الدين عبدالرحمن رجب أبو العز من محكمة معان الابتدائية الشرعية إلى محكمة القويرة الابتدائية الشرعية.

وقرر المجلس نقل فضيلة الشيخ هاشم عبدالمهدي محمد هزايمة من محكمة جرش الابتدائية الشرعية إلى محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ سامي عبدالنبي سليم النجادا، ونقل فضيلة الشيخ رياض موسى ضيف الله القضاة من محكمة عمّان الابتدائية الشرعية/القضايا إلى محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ مفيد عيد محمود رمامنة. كما نُقل فضيلة الشيخ رائد عامر سعدالدين درويش من محكمة عمّان الجنوبية الابتدائية الشرعية/القضايا إلى محكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمود عادل محمود الصالحي، ونقل فضيلة الشيخ معاذ عدنان عبدالرحمن أسعد من محكمة ذيبان الابتدائية الشرعية إلى محكمة السلط الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ سليمان علي محمد النسور.

وشملت القرارات نقل فضيلة الشيخ عيسى محمد أحمد الغزو من محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/القضايا إلى محكمة عمّان الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ زياد شفقان مفرع الضرابعة، ونقل فضيلة الشيخ أحمد فايز أحمد الخلايلة من محكمة مادبا الابتدائية الشرعية إلى محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية/التوثيقات. كما نُقل فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله محمد لطفي عيد من محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية/التوثيقات إلى محكمة عمّان الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ عبدالفتاح عبدالكريم أحمد العناني، ونقل فضيلة الشيخ بكر تيسير بكر الزعبي من محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/القضايا إلى محكمة عمّان الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ يزن نعيم عبد الحميد أبو دغمة.

وقرر المجلس نقل فضيلة الشيخ عامر جمعة عطية طلاق من محكمة عمّان الجنوبية الابتدائية الشرعية/القضايا إلى محكمة مادبا الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ عبدالحفيظ نمر عبدالحفيظ عوده، ونقل فضيلة الشيخ الدكتور عمر أحمد عبد الزعبي من محكمة عمّان الجنوبية الابتدائية الشرعية/التوثيقات إلى محكمة عمّان الجنوبية الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ خلف محمد عوده الدبايبه. كما نُقل فضيلة الشيخ أحمد إبراهيم محمد قطيفان من محكمة العقبة الابتدائية الشرعية/القضايا إلى محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/التوثيقات، ونقل فضيلة الشيخ سفيان محمود عبدالله هيلات من محكمة المزار الشمالي الابتدائية الشرعية إلى محكمة إربد الابتدائية الشرعية/التنفيذ.

وشملت القرارات نقل فضيلة الشيخ عبدالحفيظ نمر عبدالحفيظ عوده من محكمة مادبا الابتدائية الشرعية إلى محكمة عمّان الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ منذر عارف حسن البشر، ونقل فضيلة الشيخ خالد عقيل المرو الغيالين من محكمة ماحص الابتدائية الشرعية إلى محكمة السلط الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ أحمد محمد شريقي البلاونة. كما نُقل فضيلة الشيخ عيسى محمد عيسى السعود من محكمة غور الصافي الابتدائية الشرعية إلى محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية/التوثيقات، ونقل فضيلة الشيخ محمود عبدالله عوض اطبيشي من محكمة كفرنجة الابتدائية الشرعية إلى محكمة بني عبيد الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير إبراهيم يوسف درادكة، ونقل فضيلة الشيخ عامر أحمد علي الحمادين من محكمة العارضة الابتدائية الشرعية إلى محكمة عمّان الشرقية الابتدائية الشرعية.

وقرر المجلس نقل فضيلة الشيخ الدكتور يزن نعيم عبد الحميد أبو دغمة من محكمة عمّان الابتدائية الشرعية/القضايا إلى محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ بكر تيسير بكر الزعبي، ونقل فضيلة الشيخ فادي محمد صالح بني عطا من محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية/القضايا إلى محكمة الرمثا الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ عبادة أحمد عبدالرحمن ابداح. كما نُقل فضيلة الشيخ معاذ عمر محمد عبدالقادر من محكمة الكرك الابتدائية الشرعية إلى محكمة عمّان الجنوبية الابتدائية الشرعية/التوثيقات، ونقل فضيلة الشيخ عبيدة عمر عبدالله بني ياسين من محكمة الرويشد الابتدائية الشرعية إلى محكمة إربد الابتدائية الشرعية/التوثيقات، ونقل فضيلة الشيخ محمد عارف توفيق المجالي من محكمة القويرة الابتدائية الشرعية إلى محكمة عي الابتدائية الشرعية.

وتضمنت القرارات نقل فضيلة الشيخ محمد مازن صبري العمري من محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/القضايا إلى محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ وسام محمد علي الشرع، ونقل فضيلة الشيخ أحمد محمد شريقي البلاونة من محكمة السلط الابتدائية الشرعية إلى محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ الدكتور وليد خالد محمود بكليزي. كما نُقل فضيلة الشيخ أحمد تيسير أحمد القضاة من محكمة الأزرق الابتدائية الشرعية إلى محكمة المزار الشمالي الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ سفيان محمود عبدالله هيلات، ونقل فضيلة الشيخ عمر سمير عبدالكريم العساف من محكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية إلى محكمة عمّان الجنوبية الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ رائد عامر سعدالدين درويش.

وقرر المجلس تكليف فضيلة الشيخ زيد عماد حسين الجواودة، قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/القضايا، بالنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمد مازن صبري العمري، وتكليف فضيلة الشيخ عبيدة معن عبدالسلام فريحات، قاضي محكمة الشونة الشمالية الابتدائية الشرعية، بالنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ الدكتور يوسف عليان أحمد درادكة. كما كُلّف فضيلة الشيخ محمد راتب إسماعيل الفريحات، قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/القضايا، بالنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ الدكتور محمود زعل عبد خلف الحراسيس، ونُقل فضيلة الشيخ ثامر أحمد عبدالله المزايدة من محكمة معان الابتدائية الشرعية إلى محكمة الجفر الابتدائية الشرعية.

كما شملت القرارات تكليف فضيلة الشيخ يزيد محمد عبدالله الزعبي، قاضي محكمة العقبة الابتدائية الشرعية، بالنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ أحمد إبراهيم محمد قطيفان، وتكليف فضيلة الشيخ رائد عبدالرحمن موسى النعيم، قاضي محكمة غور الصافي الابتدائية الشرعية، بالنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ عيسى محمد عيسى السعود، وتكليف فضيلة الشيخ محمد طارق عبدالنبي الدقامسة، قاضي محكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية، بالنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ يزن عبدالكريم عبدالله الحياري.