البلبيسي: إدراج مطعوم الإنفلونزا ضمن التأمين يوفر كلفا على القطاع الصحي

خبرني - قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، عادل البلبيسي، إن المركز أطلق دعوة لشركات التأمين لإدراج مطعوم الإنفلونزا ضمن مظلتها التأمينية، بهدف حماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات المرض، والحد من دخولها إلى المستشفيات، بما يحقق وفورات كبيرة للقطاع الصحي.

وأضاف البلبيسي، خلال حديثه لـ"المملكة"، الخميس، أن حالات الإنفلونزا تسجل سنويا بأعداد كبيرة، خلال الفترة الممتدة من الأسبوع 43 تقريبا وحتى نهاية نيسان أو أيار، مشيرا إلى أن تطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة، ومنهم كبار السن والحوامل والأشخاص المصابون بأمراض مزمنة، يسهم في الحد من دخولهم إلى المستشفيات.

وأوضح أن الإنفلونزا تبدأ بالارتفاع وتصل إلى ذروة الإصابات في الأسبوع 50 من العام، ثم تبدأ الحالات بالانخفاض حتى نهاية العام أو الأسبوع الأول أو الثاني من العام التالي.

وبشأن الفيروس المخلوي، أشار البلبيسي إلى أن نشاطه يبدأ في نهاية العام، ويستمر حتى الأسبوعين 15 أو 16 من العام التالي.

وفيما يتعلق بكلفة المطعوم، قال البلبيسي إنها تتراوح في الأسواق بين 5 و10 دنانير، بحسب نوع المطعوم، موضحا أن شراء شركات التأمين كميات كبيرة منه قد يخفض سعره إلى أقل من 5 دنانير، ما يوفر عليها كلفا عند إدراجه ضمن المظلة التأمينية.

وأكد أن المركز يعمل حاليا على ترتيب لقاء مع شركات التأمين لعرض أعداد الإصابات، وحالات دخول المستشفيات، والوفورات الممكن تحقيقها من خلال التطعيم، متوقعا عقد اللقاء قريبا لبحث الموضوع.

ولفت البلبيسي إلى أن المركز أطلق الدعوة، فيما لا يزال العمل جاريا لعقد اللقاء مع شركات التأمين وشرح الجوانب المتعلقة بكلف الإصابة والعلاج والوفر المتوقع من الوقاية.