وفاة مطور لعبة «Stick Run» خلال بث مباشر

خبرني - خيّم الحزن على مجتمع الألعاب الإلكترونية بعد وفاة المطور الألماني مانويل أوتو، مبتكر لعبة «Stick Run»، في حادثة مأساوية خلال بث مباشر.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «نيويورك بوست»، عُثر على جثمان أوتو، البالغ من العمر 30 عامًا، عقب اندلاع حريق داخل أحد العقارات في ولاية بافاريا جنوب شرقي ألمانيا. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن أحد الجيران حاول التدخل لإخماد النيران فور ملاحظتها.

وأفادت التقارير بأن الحادثة وقعت خلال بث مباشر على منصة «تويتش»، حيث أقدم المطور، بحسب ما نُشر، على إضرام النار في نفسه، في واقعة أثارت صدمة بين متابعيه ومستخدمي المنصة.

من جانبها، أكدت إدارة لعبة «Stick Run» نبأ وفاة مبتكرها من خلال بيان نشرته عبر منصة «إكس»، أعربت فيه عن حزنها إزاء الواقعة، ودعت الجمهور إلى تجنب تداول الشائعات أو نشر معلومات غير مؤكدة بشأن ملابسات الحادثة.

وفي خطوة للحد من انتشار المشاهد المرتبطة بالواقعة، أوضحت منصة «تويتش» أنها حذفت قناة أوتو ومقاطع الفيديو المتعلقة بالبث المباشر، مشددة على أن سلامة أفراد مجتمعها تمثل أولوية أساسية.

كما حثت المنصة الأشخاص الذين يمرون بأزمات أو صعوبات نفسية على طلب المساعدة والتواصل مع الجهات المتخصصة، بما يتيح لهم الحصول على الدعم المناسب.

ويُعد مانويل أوتو من الأسماء التي حققت حضورًا مبكرًا في مجال تطوير الألعاب الإلكترونية، إذ ابتكر لعبة «Stick Run» عندما كان في الرابعة عشرة من عمره، قبل أن يطرحها مجانًا عبر منصة «فيسبوك» عام 2010.

وحققت اللعبة انتشارًا عالميًا ملحوظًا، مستقطبة أكثر من 43 مليون لاعب حول العالم عبر أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، لتصبح أبرز إنجازاته في مجال تطوير ألعاب الفيديو.