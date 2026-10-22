كلوي كارداشيان تهاجم نجل زوجها السابق لامار أودوم: كان يستغلني

خبرني - شنت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كلوي كارداشيان هجومًا حادًا على لامار أودوم جونيور، نجل زوجها السابق لاعب كرة السلة لامار أودوم.

جاء ذلك بعد تصريحات أدلى بها خلال فيلم وثائقي تناول حياة والده، ووصفت تعليقاته عنها بأنها «مقززة»، مؤكدة أن أفرادًا من عائلته لم يعاملوها بلطف، وكانوا يتواصلون معها لتحقيق مصالح شخصية.

وجاءت تصريحات كلوي كارداشيان، البالغة من العمر 42 عامًا، خلال حلقة الخميس 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2026 من برنامج The Kardashians، أثناء حديثها مع سكوت ديسيك عن مشاركتها في الفيلم الوثائقي الذي أنتجته منصة نتفليكس بعنوان «Untold: The Death & Life of Lamar Odom»، والذي عُرض في مارس/ آذار الماضي.

أوضحت كلوي أنها وافقت على الظهور في الفيلم الوثائقي رغبةً منها في مساعدة زوجها السابق على تقديم قصته للجمهور، لكنها شعرت بالغضب بعد مشاهدة نسخة مبكرة من العمل قبل طرحه رسميًا.

وقالت إنها فوجئت بتصريحات نجل لامار أودوم، المعروف باسم LJ، الذي أشار في الفيلم إلى أنه كان يزور العائلة خلال احتفالات عيد الميلاد لأنه يعلم أن كلوي ووالدتها كريس جينر ستنفقان عليه الكثير من الأموال.

وعلقت كلوي على تلك التصريحات قائلة: «كان الأمر مقززًا للغاية، خاصة الطريقة التي تحدثوا بها عني».

من جانبه، أيد سكوت ديسيك موقف كلوي، معتبرًا أن عائلة أودوم كانت تتعامل معها بأسلوب غير لائق حتى خلال فترة زواجها من اللاعب السابق.

كما كشفت ماليكا حق، صديقة كلوي المقربة، أن نجل لامار أودوم تواصل معها سابقًا طالبًا مساعدتها في إقناع كلوي بالترويج لأحد مشروعاته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أعربت كلوي كارداشيان عن استيائها مما وصفته بمحاولات استغلالها، مؤكدة أنها كانت تحرص في البداية على مساعدة المقربين منها، قبل أن تكتشف أن البعض يتعامل معها باعتبارها وسيلة لتحقيق مكاسب شخصية.

وقالت: «في البداية تريد أن تكون موجودًا من أجل الآخرين، لكنك تكتشف لاحقًا أن هؤلاء الأشخاص لا يفكرون إلا في الاستفادة منك».

وأضافت أن أفرادًا من عائلة زوجها السابق لم يكونوا يهتمون بالسؤال عنها أو الاطمئنان على أحوالها، وإنما كانوا يطلبون منها باستمرار تقديم خدمات لهم.

وتابعت: «لم يعاملوني بلطف أبدًا، ومن الجريء أن يشعروا بالراحة الكافية لطلب أشياء مني بعد كل ذلك».

تفاصيل زواج كلوي كارداشيان ولامار أودوم وانفصالهما

بدأت العلاقة العاطفية بين كلوي كارداشيان ولامار أودوم عام 2009، حيث أعلنا خطوبتهما بعد شهر واحد فقط من التعارف، قبل أن يتزوجا خلال العام نفسه.

لكن العلاقة شهدت أزمات عديدة انتهت بتقدم كلوي بطلب الطلاق عام 2013، قبل أن تتراجع مؤقتًا عن استكمال الإجراءات بعد تعرض أودوم لأزمة صحية خطيرة عام 2015.

وكان لاعب كرة السلة السابق قد عُثر عليه فاقدًا للوعي داخل أحد بيوت الدعارة في لاس فيجاس، ونُقل إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث دخل في غيبوبة استمرت ثلاثة أيام، وخضع بعدها لبرنامج علاجي وتأهيلي استغرق عدة أشهر.

وبسبب عدم اكتمال إجراءات الطلاق آنذاك، تمكنت كلوي من اتخاذ قرارات طبية تتعلق بعلاج زوجها السابق، وظلت إلى جانبه خلال فترة تعافيه.

واكتملت إجراءات الطلاق رسميًا بين الطرفين عام 2016.

وتطرقت كلوي خلال الفيلم الوثائقي إلى جانب من معاناتها أثناء زواجها من لامار أودوم، خاصة مع تفاقم مشكلاته المرتبطة بتعاطي المخدرات.

وأوضحت أن أودوم كان يختفي أحيانًا لمدة تتراوح بين 12 ساعة ويومين، ويغادر مراكز إعادة التأهيل للعودة إلى تعاطي المخدرات، ما كان يدفعها إلى البحث عنه في الشوارع والفنادق.

وقالت إنها اضطرت في مناسبات عديدة إلى دخول غرف الفنادق لتنظيف آثار تعاطيه المخدرات، في محاولة لإخفاء ما كان يمر به وحمايته من الفضائح.

واعترفت كلوي بأنها كانت تسهم دون قصد في استمرار سلوكياته، بسبب شعورها بالمسؤولية تجاهه ورغبتها الدائمة في حمايته والحفاظ على استقرار حياتهما.

وأضافت: «كنت أساعد على استمرار المشكلة دون أن أدرك ذلك، لكنني شعرت بمسؤولية كبيرة لإخفاء ما يحدث والحفاظ على تماسك الأمور وحمايته».

وفي المقابل، أثار لامار أودوم الجدل بعدما قلل من فكرة أن زوجته السابقة كانت السبب الرئيسي في إنقاذ حياته عقب الأزمة الصحية الخطيرة التي تعرض لها.

وخلال ظهوره في برنامج Today في أبريل الماضي، أقر أودوم بأن كلوي ساعدته واعتنت به خلال فترة مرضه، لكنه أكد أن الفضل الأكبر في نجاته يعود إلى الله.

وقال: «الله هو من أنقذ حياتي، ربي أنقذ حياتي بالفعل».

وجاءت تصريحاته رغم تذكير مقدمي البرنامج له بأن كلوي ظلت إلى جانبه عقب تعرضه، بحسب ما ورد في الحوار، لست نوبات قلبية و12 سكتة دماغية خلال عام 2015.

وأقر أودوم بأن زوجته السابقة قدمت له الرعاية، لكنه وصف تعافيه من تلك الأزمة بأنه أشبه بمعجزة طبية.

وتعيد تصريحات كلوي كارداشيان الأخيرة تسليط الضوء على علاقتها المضطربة بزوجها السابق وعائلته، بعد سنوات من انفصالهما، وسط استمرار اهتمام الجمهور بالتفاصيل التي يكشف عنها الطرفان بشأن زواجهما والأزمات التي مرّا بها.

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