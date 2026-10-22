وزارة الزراعة : لا حاجة لاستيراد زيت الزيتون في ظل وفرة الإنتاج

خبرني - قال مدير مديرية الزيتون في وزارة الزراعة، أسامة قطان، إن تقديرات الوزارة تشير إلى أن إنتاج المملكة من زيت الزيتون سيبلغ نحو 30 ألف طن خلال الموسم الحالي، مقابل احتياج محلي يقدر بنحو 25 ألف طن، ما يرجح وجود فائض في الإنتاج.

وأضاف قطان، في تصريحات لقناة "المملكة"، الخميس، أن الموسم الحالي مبشر ووفير، مؤكدا أن الوزارة تتابع تطورات الإنتاج بالتنسيق مع مديريات الزراعة في الميدان، مضيا أن سعر تنكة زيت الزيتون بين 90 و110 دنانير وفق نقابة أصحاب المعاصر ويخضع للعرض والطلب.

وفيما يتعلق بضبط كميات من زيت الزيتون المستورد كانت معدة للبيع على أنها زيت زيتون أردني، أوضح قطان أن الحادثة تمثل حالة فردية مرتبطة بأحد التجار، ولا تعكس واقع قطاع الزيتون الأردني.

وقال إن ما جرى هو "عملية احتيال" تتمثل في بيع زيت زيتون مستورد على أنه زيت زيتون بلدي محلي، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء تعاملت مع القضية، واتخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأكد قطان وجود تنسيق مستمر على مدار العام بين وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والإدارة الملكية لحماية البيئة والجهات الرقابية والفاحصة الأخرى، إضافة إلى نقابة أصحاب المعاصر، لمتابعة كل ما يتعلق بزيت الزيتون.

وأشار قطان إلى أن وزارة الزراعة تعتزم إقامة المهرجان الوطني لزيت الزيتون في نهاية تشرين الثاني وبداية كانون الأول المقبلين، لإتاحة المجال أمام المواطنين لشراء زيت الزيتون ومنتجاته.

وبشأن الأسعار، أوضح أن تحديدها يرتبط بالعرض والطلب والمنافسة والجودة، لافتا إلى أن أسعار بداية الموسم تكون عادة مختلفة نسبيا عن مراحل الموسم اللاحقة.

لا حاجة للاستيراد والتصدير قيد الدراسة

وفيما يتعلق بالاستيراد والتصدير، قال قطان إن استيراد زيت الزيتون غير مطروح حاليا، في ظل التوقعات بموسم وفير يغطي احتياجات السوق المحلية.

وأضاف أن موضوع تصدير زيت الزيتون الأردني لا يزال قيد الدراسة في وزارة الزراعة، مبينا أن القرار سيُتخذ خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، استنادا إلى المعطيات المتاحة والأولويات التي تراعي احتياجات المواطنين.