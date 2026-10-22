لبنان : ضبط متهمة بتهريب المخدرات الى الأردن ودول عربية

خبرني - قالت السلطات اللبنانية ان الأجهزة الأمنية القت القبض على مغربية حاصلة على الجنسية اللبنانية، للاشتباه بتورّطها في ترويج المخدرات ونقلها بين لبنان والعراق وسوريا والأردن.

وفي التفاصيل ، بينت المديرية العامة اللبنانية لأمن الدولة انه وبعد متابعة دقيقة ورصد من قبل القسم المختص بقضايا المخدرات ، تمكّنت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة من توقيف المدعوة (م. غ.)، وهي مغربية حاصلة على الجنسية اللبنانية، للاشتباه بتورّطها في ترويج المخدرات ونقلها بين لبنان والعراق وسوريا والأردن.

وبينت المديرية انه وبنتيجة التحقيقات، تبيّن وجود بلاغ صادر بحقّها عن شعبة الاتصال الدولي (الإنتربول)، على خلفية جرم الاتجار بالمخدرات، ما أضفى بُعدًا دوليًا على القضية.

وبناءً على إشارة القضاء المختص، أُجري المقتضى القانوني بحقّها، وأُودعت لدى مكتب المباحث الجنائية المركزي لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.