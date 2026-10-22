أورنج الأردن تربط الشركات الناشئة المدعومة من برنامج PASS بأبرز رائدي القطاع الخاص خلال ثلاثة لقاءات إقليمية

خبرني - في إطار برنامج "الربط بين القطاع الخاص ودعم الشركات الناشئة" (PASS)، وبتمويل مشترك من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والاتحاد الأوروبي (EU)، نظّمت أورنج الأردن ثلاثة لقاءات إقليمية في المملكة، استكمالاً لجهودها في تعزيز منظومة ريادة الأعمال في الأردن وتمكين 130 رائدة ورائد أعمال، تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة من خلال فتح آفاق التواصل بين الشركات الناشئة المدعومة من البرنامج ونخبة من المستثمرين، وشركات القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، وجمعيات الأعمال، ومنظمات دعم ريادة الأعمال.

وعُقدت جلسات التواصل في عمّان في قرية أورنج الرقمي، مُلتقى الابتكار، وفي العقبة وإربد في "المنصة"، المركز التكنولوجيا التابع لمشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الذي أطلقته وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ويتم تنفيذه بالشراكة مع مؤسسة إنجاز. كما استضافت الجلسة التي أقيمت في عمان الشركات الناشئة القادمة من الكرك، مما وسّع نطاق وصولهم إلى شبكة من القطاعات الأساسية والحيوية.

وأتاحت المبادرة في بدايتها تقديم الروّاد والمؤسسات المُشاركة لعروض تفصيلية حول أنشطتهم وأعمالهم، تلاها فرص تواصل مباشرة تعزز من استكشاف آفاق الوصول إلى الأسواق والروابط التجارية، والاستثمار، وتزويد الخدمات، بالإضافة إلى الشراكات المحتملة، علاوةً عن انضمام مؤسسات من مختلف القطاعات الرئيسية، مثل التكنولوجيا المالية والاستشارات، إلى نقاشات فردية متميزة مع الشركات الناشئة.

وتأتي هذه اللقاءات الاستراتيجية للتكامل بشكل مثالي مع مجموعة شاملة ومخصصة من التدريب، والإرشاد الفردي، والتوجيه الذي قدّمه برنامج PASS، لتنتقل الشركات من مرحلة بناء القدرات إلى فرص الأعمال عبر تسهيل التواصل المُباشر مع الأسواق لتحقيق إنجازات ملموسة لكافة الأطراف المعنية.

وأكّدت أورنج الأردن أن ريادة الأعمال تسهم في النمو الاقتصادي من خلال توفير الوظائف، وتقديم حلول جديدة، وخلق الفرص ضمن المجتمع، كما يلعب القطاع الخاص دوراً حيوياً في مُساندة الشركات الناشئة لإدراك هذه الإمكانات، كزبائن وشركاء ومستثمرين. ومن خلال برنامج PASS، يُمنح روّاد الأعمال منصة للتواصل مع هذه الجهات الفاعلة لمساعدتهم على فهم احتياجات السوق، واستكشاف آفاق جديدة في الأعمال، وبناء علاقات تدعم نموهم على نحو مستمر.

وتُجسّد المبادرة التزام أورنج الأردن الراسخ بدعم الرياديين في مختلف المحافظات، وضمان النمو المستدام للشركات الناشئة، مع إتاحة شبكة العلاقات اللازمة لإنشاء قاعدة طويلة الأمد مع الزبائن والمستثمرين وشركاء الأعمال، متجاوزة بذلك حدود تطوير المهارات فقط.

ومبادرة "الربط بين القطاع الخاص ودعم الشركات الناشئة – Private Sector Access to Support Startups" (PASS) هي إحدى المبادرات المنفذة من قبل أورنج الأردن، بالشراكة مع مشروع ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل (E4DE) المُنفّذ من قبل GIZ بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبتمويل مشترك من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والاتحاد الأوروبي (EU).

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