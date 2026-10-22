الأمن يوضّح حول تعرّض مركبة عربي للاعتداء في الأزرق

خبرني - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه ورد بلاغ إلى مركز أمن بادية الأزرق يفيد بتعرّض مركبة أحد الأشخاص من جنسية عربية للاعتداء وتحطيم زجاجها، وهو ما ظهر في فيديو جرى تداوله.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه جرى تحريك فريق من المختبر الجنائي إلى الموقع، حيث تبيّن من خلال التحقيقات أن المركبة تعرّضت لحادث صدم في العاصمة عمّان، وجرى إنهاء الحادث دون تنظيم مخطط كروكي وهو سابق لحادثة الاعتداء.

وبيّن الناطق الإعلامي أنّه وأثناء توجّه صاحب المركبة حسب الادعاء إلى أحد محال تصليح المركبات في الأزرق، وقع خلاف بينه وبين صاحب المحل، أقدم على إثره الأخير على رمي الحجارة باتجاه المركبة، ما أدى إلى تحطيم زجاجها.

وأكّد أنه جرى ضبط الشخص المتسبب بالاعتداء، وتوديعه إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه .