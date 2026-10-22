روسيا.. الحكم بالسجن 5 سنوات على مصري أدار شبكة لتهريب السوريين

خبرني - حكم في مدينة كراسنودار الروسية بالسجن 5 سنوات على المواطن المصري مصطفى محمد، بعد إدانته بتأسيس مجموعة إجرامية لتنظيم قناة للهجرة غير الشرعية للسوريين إلى روسيا.

وقالت الهيئة الصحفية المشتركة لمحاكم إقليم كراسنودار إن مصطفى محمد أسس المجموعة عام 2022 ومعه 30 شخصا يساعدونه على إصدار دعوات دخول غير قانونية لأجانب من أصول سورية، وقد استعان بمواطنين روس وافقوا، مقابل مبالغ مالية، على الظهور كمستضيفين وهميين لأجانب لا تربطهم بهم معرفة.

وأضافت أن المحكمة قضت بسجن المتهم المصري لمدة 5 سنوات إلى جانب تغريمه 500 ألف روبل.

كما حكمت على المتهمين الـ30 الآخرين بالسجن مع وقف التنفيذ لفترات تراوحت بين عامين ونصف و3 أعوام، مع تغريم كل منهم مبالغ تتراوح بين 50 و100 ألف روبل، وفقًا لدور كل منهم ودرجة مشاركته في الجرائم المنسوبة إليهم.

وكشفت التحقيقات أن أفراد المجموعة كانوا يتقاضون أموالًا مقابل استخراج دعوات دخول للأجانب، مع إدراج أهداف سفر مزيفة في المستندات، وكان المهاجرون يدفعون ما يصل إلى 9 آلاف روبل مقابل إصدار الدعوة الواحدة.