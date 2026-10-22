القطامين: توحيد الجهود الحكومية لتسريع تنفيذ مشروع سكة حديد العقبة

خبرني - ترأس وزير النقل ووزير العمل نضال القطامين اجتماع اللجنة الحكومية العليا لمشروع سكة حديد ميناء العقبة – الشيدية – معان، بمشاركة أمناء عامين وممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وممثل عن الشركة الاردنية الاماراتية للقطارات، لبحث سبل تسهيل إجراءات تنفيذ المشروع وتسريعها وإزالة أي عقبات قد تواجهه.
وأكد القطامين أهمية المشروع بوصفه بوابة رئيسية للأردن نحو الأسواق الإقليمية والعالمية، وخطوة استراتيجية على طريق إنشاء الشبكة الوطنية للسكك الحديدية، بما يعزز موقع المملكة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ويدعم حركة نقل البضائع ويرفع كفاءة الربط بين الموانئ ومراكز الإنتاج والتصدير.
وشدد على ضرورة توحيد الجهود الحكومية وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، والعمل من خلال نافذة حكومية موحدة تضم جميع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تسريع الموافقات والإجراءات، وتسهيل متطلبات التنفيذ وإزالة أي عقبات قد تعترض سير العمل، تمهيدا للبدء بالأعمال الميدانية والمضي في تنفيذ المشروع دون تأخير.
وأكد المشاركون أهمية مواصلة التنسيق المباشر بين الجهات الحكومية والشركة المنفذة، وعقد اجتماعات تنسيقية متتابعة لمتابعة متطلبات المشروع وتسهيل الإجراءات اللازمة، بما يضمن تكامل الجهود الحكومية وتسريع وتيرة العمل وفق المتطلبات الفنية والإجرائية المعتمدة.
وشارك في الاجتماع أمناء عامون لوزارات النقل، والإدارة المحلية، والداخلية، والبيئة، والأشغال العامة والإسكان، والمياه والري، إلى جانب مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ومدير عام دائرة الجمارك، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية، ومفوض سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ومثلين عن الجهات الأمنية المعنية.