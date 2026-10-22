القطامين: توحيد الجهود الحكومية لتسريع تنفيذ مشروع سكة حديد العقبة

خبرني - ترأس وزير النقل ووزير العمل نضال القطامين اجتماع اللجنة الحكومية العليا لمشروع سكة حديد ميناء العقبة – الشيدية – معان، بمشاركة أمناء عامين وممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وممثل عن الشركة الاردنية الاماراتية للقطارات، لبحث سبل تسهيل إجراءات تنفيذ المشروع وتسريعها وإزالة أي عقبات قد تواجهه.

وأكد القطامين أهمية المشروع بوصفه بوابة رئيسية للأردن نحو الأسواق الإقليمية والعالمية، وخطوة استراتيجية على طريق إنشاء الشبكة الوطنية للسكك الحديدية، بما يعزز موقع المملكة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ويدعم حركة نقل البضائع ويرفع كفاءة الربط بين الموانئ ومراكز الإنتاج والتصدير.