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  • حجازين يقود تحركات سياحية في إسطنبول لاستقطاب السوق التركي وفتح أسواق جديدة

حجازين يقود تحركات سياحية في إسطنبول لاستقطاب السوق التركي وفتح أسواق جديدة

  • 22 أكتوبر 2026
  • 16:59
حجازين يقود تحركات سياحية في إسطنبول لاستقطاب السوق التركي وفتح أسواق جديدة

خبرني  -  في إطار تحركات تستهدف توسيع الحضور السياحي الأردني في الأسواق الدولية، بحث وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، خلال لقائه مدير عام هيئة الترويج والتطوير السياحي التركية (TGA)، سنان سيها توركسيفين، آفاق بناء شراكات استراتيجية تعزز تدفق السياح إلى المملكة وتفتح قنوات تسويقية جديدة، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات والفعاليات السياحية التي تشهدها مدينة إسطنبول.

وجرى اللقاء بحضور سعادة السفير الأردني لدى الجمهورية التركية حازم الخطيب التميمي، وممثلين عن جمعية الفنادق الأردنية وجمعية السياحة الوافدة الأردنية، حيث تركزت المباحثات على استقطاب السوق التركي، وتطوير برامج سياحية مشتركة، والاستفادة من مكانة إسطنبول كمركز عالمي للربط الجوي للوصول إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية، إلى جانب تعزيز التعاون في التسويق الرقمي وتبادل الخبرات في إدارة الوجهات السياحية.

وأكد حجازين أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الترويج التقليدي إلى شراكات نوعية تُترجم إلى حركة سياحية فعلية، وتسهم في زيادة الليالي الفندقية والإنفاق السياحي، مشدداً على أهمية تكامل الجهود الحكومية والدبلوماسية مع القطاع الخاص لتعزيز تنافسية الأردن، وترسيخ مكانته كوجهة سياحية عالمية متنوعة ومستدامة.

حجازين يقود تحركات سياحية في إسطنبول لاستقطاب السوق التركي وفتح أسواق جديدة
حجازين يقود تحركات سياحية في إسطنبول لاستقطاب السوق التركي وفتح أسواق جديدة
حجازين يقود تحركات سياحية في إسطنبول لاستقطاب السوق التركي وفتح أسواق جديدة
حجازين يقود تحركات سياحية في إسطنبول لاستقطاب السوق التركي وفتح أسواق جديدة
حجازين يقود تحركات سياحية في إسطنبول لاستقطاب السوق التركي وفتح أسواق جديدة
حجازين يقود تحركات سياحية في إسطنبول لاستقطاب السوق التركي وفتح أسواق جديدة

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