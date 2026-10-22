ليس السكر ولا الحليب.. هذا المكون يرفع سعرات القهوة بنسبة 40%

خبرني - كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة "توفتس" الأمريكية أن السعرات الحرارية التي يستهلكها الأفراد من القهوة اليومية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تقارب 40%، مشيرةً إلى أن مبيضات القهوة النباتية أصبحت المساهم الأكبر في هذه السعرات متجاوزةً السكر والحليب التقليدي.

واعتمدت الدراسة المنشورة في "مجلة أكاديمية التغذية والنظم الغذائية" على تحليل البيانات الصحية والتغذوية لنحو 30 ألف بالغ أمريكي على مدى 15 عاماً.

وأظهرت النتائج أنه رغم ثبات معدل استهلاك القهوة اليومي عند نحو 13 أونصة، إلا أن متوسط السعرات الحرارية المكتسبة منها ارتفع من 43 إلى 60 سعرة حرارية يومياً.

وأوضح الباحثون أن المبيضات النبانية تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة الغنية بالسعرات الحرارية، حيث ارتفع معدل استهلاكها بشكل حاد نتيجة إقبال المستهلكين المتزايد على البدائل النباتية والخالية من المشتقات الحيوانية.

وبحلول نهاية فترة الدراسة، أصبحت هذه المبيضات تسهم بنحو 18.5 سعرة حرارية يوميًّا، مقارنة بـ 16 سعرة من السكر و11 سعرة من الحليب البقري.

كما أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يعملون لساعات أطول أو يعانون من قلة ساعات النوم هم الأكثر استهلاكًا للقهوة خلال يومهم، دون وجود ارتباط مباشر بين كمية القهوة المستهلكة وجودة النظام الغذائي العام للأفراد.

ويؤكد الخبراء أهمية الانتباه للمكونات المضافة إلى القهوة اليومية لتجنب زيادة الوزن غير المقصودة وتحسين الصحة العامة.