4 أطعمة معلبة تضاهي الطازجة.. وتخفف أعراض الانتفاخ

خبرني - أكد خبراء في التغذية أن الأطعمة المعلبة ليست مجرد خيارات اقتصادية وعملية ذات مدة صلاحية طويلة، بل إن بعضها قد يتفوق غذائيًّا على الخضراوات والفواكه الطازجة، ويساعد بشكل فعال على تحسين عملية الهضم والتخلص من غازات البطن والانتفاخ.

وأوضح أخصائي التغذية روب هوبسون لصحيفة "ذا صن" البريطانية، أن عملية التعليب تتم فور حصاد الأغذية؛ ما يسهم في احتفاظها بالقيمة الغذائية العالية والتغلب على فقدان الفيتامينات الذي يحدث أثناء نقل وتخزين المنتجات الطازجة.

وتطرّق الخبراء إلى أبرز أربعة أطعمة معلبة توفر فوائد صحية استثنائية:

الطماطم المعلبة: تحتوي على نسبة عالية من مضاد الأكسدة "الليكوبين" المفيد لصحة القلب، حيث تسهم الحرارة المستخدمة في التعليب في تفكيك الخلايا؛ ما يسهل على الجسم امتصاصه مقارنة بالطماطم الطازجة.

أسماك السردين المعلبة: تُعد مصدرًا ممتازًا للبروتين وأحماض "أوميغا 3" والسيلينيوم وفيتامين B12، بالإضافة إلى الكالسيوم عند تناول عظامها اللينة؛ ما يدعم صحة الدماغ والقلب.

البقوليات (الفاصوليا والعدس والحمص): تزود الجسم بالألياف والبروتين النباتي والحديد والمغنيسيوم. وتساعد الألياف القابلة للذوبان على خفض الكوليسترول الضار ودعم صحة الجهاز الهضمي والسيطرة على الوزن.

الفواكه المعلبة: تُعد بديلًا اقتصاديًّا ممتازًا خارج موسمها؛ وتساعد بعض الأنواع المعلبة، مثل: الكيوي والبرتقال والتوت، على تخفيف الانتفاخ والغازات، حيث يحتوي الكيوي على إنزيمات طبيعية تساعد على هضم البروتينات.

وشدَّدت أخصائية التغذية نيكولا لودلام راين على ضرورة قراءة الملصقات الغذائية قبل الشراء لاختيار المنتجات المحفوظة في الماء أو العصائر الطبيعية، والتأكد من خلوها من السكر المضاف أو نسب الملح العالية للحصول على أقصى فائدة صحية.