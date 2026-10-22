توقعات بحدوث اضطرابات بالمجال الجيومغناطيسي للأرض قريبا

خبرني - توقع العلماء في مختبر علم الفلك التابع لأكاديمية العلوم الروسية حدوث اضطرابات في المجال الجيومغناطيسي للأرض خلال نهاية الأسبوع الجاري.

وجاء في بيان صادر عن المختبر اليوم الخميس:"رصد العلماء يوم الأربعاء توهجا على الشمس، وتظهر الحسابات إلى أن الرياح الشمسية التي ستنجم عن هذا التوهج قد تصل على الأرض لتحدث اضطرابات في المجال الجيومغناطيسي لكوكبنا يومي السبت والأحد القادمين".

وأضاف البيان:"الاضطرابات في المجال الجيومغناطيسي للأرض التي لوحظت في الساعات الأربع والعشرين الماضية آخذة بالانحسار، ومن المجال إلى طبيعته بحلول النصف الثاني من يوم الخميس، لكن نشاط التوهجات على الشمس يبقى مرتفعا بشكل خفيف".

وقد ارتبط ارتفاع مؤشرات المجال المغناطيسي الأرضي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بتأثير تيار كثيف وسريع من الرياح الشمسية قادم من ثقب إكليلي آخر على الشمس، وتجاوز مؤشر Kp عتبة "4"، التي تفصل بين المجال المغناطيسي الهادئ والمضطرب، عدة مرات. ومع ذلك، لم يصل النشاط المغناطيسي الأرضي إلى مستوى العاصفة المغناطيسية.

وتنتج عن التوهجات الشمسية انبعاثات من البلازما تصل إلى الأرض أحيانا مسببة عواصف مغناطيسية واضطرابات في المجال الجيومغناطيسي لكوكبنا، تسبب خللا في أنظمة الطاقة، وتأثيرات على مسارات هجرة الطيور والحيوانات، كما يمكن أن تؤثر العواصف المغناطيسية القوية على عمل أنظمة الاتصالات والملاحة.