إرادات ملكية سامية بتكليف وزراء بتولي مهام 10 وزارات أخرى بالوكالة

خبرني - صدرت إرادات ملكية سامية بالموافقة على تكليف عدد من الوزراء بتولي أعمال وزارات أخرى بالوكالة، خلال غياب الوزراء الأصيلين في مهمات رسمية خارج مواقع عملهم، وذلك وفق قرارات نشرت في العدد 6083 من الجريدة الرسمية.

وشملت التكليفات وزارات الصناعة والتجارة والتموين، والخارجية وشؤون المغتربين، والعدل، والزراعة، والمالية، والتخطيط والتعاون الدولي، والطاقة والثروة المعدنية، والصحة، والتنمية الاجتماعية، والاستثمار.

وبحسب القرارات المنشورة، جاءت التكليفات على النحو التالي:

الدكتور طارق علي إبراهيم أبو غزالة، وزير الاستثمار، لتولي أعمال وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالوكالة، خلال غياب الوزير يعرب فلاح مفلح القضاة بمهمة رسمية، اعتبارا من 5 تشرين الأول 2026.

الدكتورة نانسي أحمد إبراهيم نمروقة، وزير دولة للشؤون الخارجية، لتولي أعمال وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالوكالة، خلال غياب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن حسين عبد الله الصفدي بمهمة رسمية، اعتبارا من 5 تشرين الأول 2026.

الدكتور فياض ملفي عقيل القضاة، وزير دولة للشؤون القانونية، لتولي أعمال وزارة العدل بالوكالة، خلال غياب وزير العدل الدكتور بسام سمير شحادة التلهوني بمهمة رسمية، اعتبارا من 7 تشرين الأول 2026.

المهندس رائد مظفر رفعت أبو السعود، وزير المياه والري، لتولي أعمال وزارة الزراعة بالوكالة، خلال غياب وزير الزراعة الدكتور صائب عبد الحليم مفلح الخريسات بمهمة رسمية، اعتبارا من 7 تشرين الأول 2026.

مهند شحادة خليل خليل، نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، لتولي أعمال وزارة المالية بالوكالة، خلال غياب وزير المالية الدكتور عبد الحكيم موسى عبد القادر الشبلي بمهمة رسمية، اعتبارا من 10 تشرين الأول 2026.

الدكتورة نانسي أحمد إبراهيم نمروقة، وزير دولة للشؤون الخارجية، لتولي أعمال وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالوكالة، خلال غياب الوزير أيمن حسين عبد الله الصفدي بمهمة رسمية، اعتبارا من 10 تشرين الأول 2026.

المهندسة بدرية المعتز عبد الكريم البلبيسي، وزير دولة لتطوير القطاع العام، لتولي أعمال وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالوكالة، خلال غياب الوزيرة زينة زيد رشاد طوقان بمهمة رسمية، اعتبارا من 10 تشرين الأول 2026.

المهندس أحمد ماهر حمدي توفيق أبو السمن، وزير الأشغال العامة والإسكان، لتولي أعمال وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالوكالة، خلال غياب وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح علي حامد الخرابشة بمهمة رسمية، اعتبارا من 10 تشرين الأول 2026.

الدكتور عزمي محمود مفلح محافظة، وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، لتولي أعمال وزارة الصحة بالوكالة، خلال غياب وزير الصحة الدكتور إبراهيم محفوظ عطا الله البدور بمهمة رسمية، اعتبارا من 11 تشرين الأول 2026.

الدكتورة نانسي أحمد إبراهيم نمروقة، وزير دولة للشؤون الخارجية، لتولي أعمال وزارة التنمية الاجتماعية بالوكالة، خلال غياب الوزيرة وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى بمهمة رسمية، اعتبارا من 12 تشرين الأول 2026.

المهندس سامي عيسى عيد سميرات، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، لتولي أعمال وزارة الاستثمار بالوكالة، خلال غياب وزير الاستثمار الدكتور طارق علي إبراهيم أبو غزالة بمهمة رسمية، اعتبارا من 13 تشرين الأول 2026.

وجاءت جميع التكليفات بصورة مؤقتة، وطيلة مدة غياب الوزراء المعنيين بمهمات رسمية، دون أن تتضمن القرارات تغييرا في شاغلي الحقائب الوزارية الأصليين.