الحجاج تحرز برونزية رفع الأثقال وترفع رصيد الأردن إلى 5 ميداليات في بارالمبية ناغويا

خبرني - أحرزت لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي، ثروت الحجاج، الخميس، الميدالية البرونزية في منافسات وزن 86 كغم، ضمن دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية "ناغويا 2026"، لترفع رصيد الأردن إلى 5 ميداليات في الدورة، بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزيتين.

وجاء تتويج الحجاج بعد منافسة قوية ومتقاربة بين اللاعبات، تمكنت خلالها من رفع 129 كغم، لتحصد الميدالية البرونزية وتضيف إنجازا جديدا إلى رصيد الأردن في الدورة المقامة بمدينة ناغويا اليابانية.

وواصلت الحجاج حضورها على منصات التتويج في الألعاب الآسيوية البارالمبية، بعدما أحرزت ميداليتها الرابعة في تاريخ مشاركاتها بالدورة، حيث سبق لها الفوز ببرونزية نسخة غوانزو عام 2010، وفضية إنشيون عام 2014، وفضية هانغتشو عام 2023، قبل أن تضيف برونزية ناغويا 2026 إلى سجل إنجازاتها.

وبهذه الميدالية، تعزز الحجاج سجلها بوصفها أكثر لاعبي الأردن حصدا للميداليات في تاريخ مشاركات المملكة بالدورات الآسيوية البارالمبية.

وجاء تتويج الحجاج بعد ساعات من إحراز زميلتها أسماء عيسى الميدالية البرونزية في منافسات رفع الأثقال لوزن 79 كغم، لتصبح برونزية الحجاج خامس ميداليات الأردن في النسخة الخامسة من الدورة، المقامة في مدينة ناغويا اليابانية.