بلدية برما تطرح عطاء لفتح وتعبيد وصيانة الطرق بقيمة 200 ألف دينار

خبرني - حصلت بلدية برما على منحة بقيمة 300 ألف دينار من وزارة الإدارة المحلية، لفتح وتعبيد وصيانة الطرق داخل حدود البلدية، وإنشاء ومعالجة أنظمة تصريف المياه، وفق رئيس لجنة بلدية برما حمزة عايش.

وقال عايش إن البلدية طرحت عطاء لفتح وتعبيد وصيانة الطرق بقيمة 200 ألف دينار من مخصصات مجلس محافظة جرش، مبينًا أنه تم الانتهاء من أعمال صيانة عدد من الطرق داخل حدود البلدية، بحسب المملكة.

وأضاف عايش أن البلدية عملت على استبدال وتركيب نحو 850 وحدة إنارة من نوع LED الموفرة للطاقة، ما أسهم في خفض فاتورة الكهرباء بنسبة 50%، موضحًا أنه تم الانتهاء من تركيب خلايا شمسية على مبنى البلدية، الأمر الذي جعل فاتورة الكهرباء للمبنى صفرية، ووفّر نحو 13 ألف دينار سنويًا.

وبيّن عايش أن البلدية شكّلت لجنة لتسمية الشوارع، بناءً على كتاب وزارة الإدارة المحلية، كما عملت على حوسبة المخططات الهيكلية وموقع الترسيم، إلى جانب تطوير عدد من الخدمات البلدية.

وأوضح عايش أن البلدية وقّعت اتفاقية مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أُعفيت بموجبها من غرامات بقيمة 132 ألف دينار، كما وقّعت اتفاقية مع بنك تنمية المدن والقرى أُعفيت بموجبها من غرامات بقيمة 172 ألف دينار.

وأشار عايش إلى أن البلدية أنهت استعداداتها للموسم الشتوي، من خلال التأكد من جاهزية شبكات تصريف مياه الأمطار، وتفقد مجاري الأودية والعبارات، بهدف الحد من آثار المنخفضات الجوية وضمان تصريف المياه.

وتضم بلدية برما مناطق الجزازة والمجدل وهمتة وعليمون والفوارة ودبين والهونة وخشيبة، وفق عايش.