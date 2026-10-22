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المستقلة للانتخاب: اغلاق باب الترشح لانتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية

  • 22 أكتوبر 2026
  • 16:25
المستقلة للانتخاب اغلاق باب الترشح لانتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية

خبرني - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الخميس   عن اغلاق باب الترشح  لعضوية انتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية  وممثلي القطاعات التجارية، في (15) غرفة تجارية وكما قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، إعادة فتح باب الترشح لغرفة تجارة الشونة الجنوبية، لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الجمعة الموافق  23-10-2026، ولغاية الساعة الثانية ظهر يوم الاحد الموافق 25-10-2026، بسبب نقص عدد المترشحين لعضوية مجلس الادارة، وذلك استنادا لأحكام المادة  (19/ب)، من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخابات الغرف التجارية وانتخابات ممثلي القطاعات التجارية لسنة 2026.

وقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين  بطلبات للترشح في (15) غرفة تجارية، لانتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية  وممثلي القطاعات التجارية (204) مترشحا، وبلغ عدد المترشحين لتمثيل (10) القطاعات التجارية  ( 22 ) مترشحا، فيما ترشح (6) مترشحين في غرفة تجارة الشونة الجنوبية، المخصص لها (9) مقاعد.

ووفقا للتعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية، والصادرة بمقتضى المادة (12) من نظام غرف التجارة رقم (45) لسنة 2009، فإن لجنة الاشراف تفصل بطلب الترشح قبولا أو رفضا خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمها طلبات الترشح .

وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد حدد يوم السبت الموافق 5/12/2026 موعدا للاقتراع لانتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية وانتخابات ممثلي القطاعات التجارية، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة العامة للغرف التجارية، يتم تأجيل موعد الاقتراع ليوم السبت الموافق 12-12-2026 بمن حضر.

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