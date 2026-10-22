البنتاغون يبني سرا (وحدة التخريب التقني).. كيف تخطط أمريكا لتعطيل تكنولوجيا الخصوم؟

خبرني - أمضى البنتاغون أشهرا في بناء وكالة تقنية نخبوية جديدة سرا، للمساعدة في تعطيل وتخريب برامج التكنولوجيا الأجنبية التي تعتبرها تهديدا للتفوق العسكري الأمريكي، بحسب موقع "بوليتيكو".

ولم يذكر وزير الحرب بيت هيغسيث ولا أي مسؤول كبير آخر في البنتاغون هذه الوكالة علنا منذ إنشائها في أبريل الماضي، وهو إغفال لافت بالنسبة لوزارة اعتادت الإعلان عن تغييرات كبرى أخرى تهدف إلى تحديث الجيش أو تبني سياسات صارمة جديدة ضد خصوم أجانب.

ويكاد يكون من المستحيل العثور على معلومات حول مكتب الدعم التكنولوجي، أو TSO كما يسمى داخليا، على مواقع البنتاغون الإلكترونية، ولا تذكر الوكالة بالاسم إلا في عدة سجلات ومذكرات تاريخية لوزارة الدفاع لم يسبق الإبلاغ عنها.

وفي حين أن تفاصيل عملها مصنفة بدرجة عالية من السرية، تحدثت "بوليتيكو" مع 12 مسؤولا أمريكيا حاليا وسابقا في الأمن القومي لديهم درجات متفاوتة من المعرفة بمكتب الدعم التكنولوجي، لفهم كيف نشأت الوكالة والملامح العريضة لمهمتها ولماذا تكتنف عملياتها السرية.