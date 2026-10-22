مسافر مصري يستنفر مطارا أمريكيا بسبب الملوخية والحمام - فيديو

خبرني - أحبطت سلطات الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في مطار ديترويت محاولة إدخال كميات من المواد الغذائية والزراعية المحظورة بأمتعة مسافر قادم من مصر.

وأعلن مدير العمليات الميدانية بإدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في ديترويت، عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، ضبط شحنة من الطيور الطازجة والمنتجات الزراعية غير المصرح بها، تضمنت طيور البط والحمام، ومانجو، وأوراق الملوخية الخضراء.

وبدأت الواقعة بعد أن اشتبه أحد الكلاب البوليسية المدربة في حقائب المسافر فور وصوله إلى المطار، حيث خضعت الأمتعة لتفتيش دقيق، أسفر عن العثور على المواد المحظورة التي لم يُفصح عنها المسافر في الاستمارات الرسمية المخصصة للقادمين من الخارج.

وأوضحت السلطات الأمريكية أن مصادرة هذه المواد تأتي في إطار القوانين المشددة لحماية القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، إذ تُحظر الطيور واللحوم غير المصرح بها للحد من مخاطر انتقال الأمراض، فيما تُفرض قيود على إدخال الفواكه والنباتات الطازجة لمنع انتقال الآفات والأمراض النباتية التي قد تهدد المحاصيل المحلية.

وأظهر التفتيش وجود الملوخية والمانجو، إلى جانب الحمام، في مشهد لفت الأنظار بسبب تنوع المضبوطات التي كانت بحوزة المسافر القادم من مصر.

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