نتنياهو: بن غفير سيكون وزيرا كبيرا في أي حكومة نشكلها

خبرني - رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التقارير التي تحدثت عن أنه مستعد لتشكيل حكومة وحدة تستثني وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للبقاء بمنصبه.

وقال نتنياهو في مقابلة: "إيتمار بن غفير سيكون وزيرا كبيرا في أي حكومة نشكلها. المسألة محسومة تماما، ولا جدال فيها".

وكانت تقييمات إسرائيلية كشفت في وقت سابق اليوم أن نتنياهو مستعد للتخلي عن شركاء سياسيين حاليين وتشكيل حكومة وحدة تستثني بن غفير للبقاء بمنصبه.

وحسب التقييمات فإن رئيس الوزراء استراتيجيته الانتخابية ليركز على الناخبين الذين يدعمون أحزابا يمينية أصغر بدلا من محاولة إقناع قادتها بالانسحاب من السباق.