شيخ الأزهر يصدر بيانا بعد استهداف مطار الملك فهد بالسعودية

خبرني - أدان شيخ الأزهر أحمد الطيب، بأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف مطار الملك فهد بالدمام في المملكة العربية السعودية، وأسفر عن سقوط شخصين وإصابة آخرين من المدنيين.

وأكد الأزهر أن استهداف المنشآت المدنية يمثل انتهاكًا للقواعد الإنسانية والأعراف الدولية، وتهديدًا مباشرًا لأمن المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، فضلًا عن كونه اعتداءً على مبادئ الإسلام وأحكام الشريعة وقيمها وأخلاقها.

وشدد الأزهر على رفض الاعتداء على المنشآت المدنية وتعريض حياة الأبرياء للخطر، مؤكدًا أنه لا يمكن تبرير مثل هذه الأعمال مهما كانت الأسباب، وداعيًا إلى وضع حد لهذه الاعتداءات التي من شأنها تأجيج التوتر وزعزعة استقرار المنطقة.

وأكد الأزهر تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة ما يستهدف أمنها واستقرارها، مشددًا على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف الاعتداءات على المملكة فورًا، بما يحفظ أرواح المدنيين ويمنع اتساع دائرة الصراع والحروب، ويصون أمن المنطقة واستقرار شعوبها.

من جانبها أعربت وزارة الخارجية المصرية عن إدانتها واستنكارها البالغين للهجوم الذي استهدف مطار الملك فهد بمدينة الدمام، في استمرار لانتهاك قواعد القانون الدولي واستهداف حركة الملاحة الجوية والمنشآت والأشخاص المدنيين بشكل عشوائي وغير مسئول.

وشددت مصر على رفضها القاطع لتلك الممارسات التي من شأنها تأجيج الأزمة وزيادة التوتر وزعزعة الاستقرار بالمنطقة، كما تؤكد مصر مجدداً تضامنها الكامل ووقوفها بجانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وقيادتها في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها، باعتبار أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمصري.