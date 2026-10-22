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استقبال مميز لأسطورة الأرجنتين في أوفييدو.. ميسي يستعد لتسلم جائزة أميرة أستورياس

  • 22 أكتوبر 2026
  • 15:45
استقبال مميز لأسطورة الأرجنتين في أوفييدو ميسي يستعد لتسلم جائزة أميرة أستورياس

خبرني - وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى مدينة أوفييدو الإسبانية استعدادا لتسلم جائزة أميرة أستورياس للرياضة لعام 2026، وسط ترحيب جماهيري لافت.

وظهر قائد منتخب الأرجنتين بعد الساعة الواحدة ظهرا بقليل اليوم الخميس أمام فندق "لا ريكونكيستا"، حيث حيا الجماهير وفقا للتقليد المعتاد، وسط أجواء احتفالية أضفت عليها فرقة مزمار القربة من مدينة كورفيرا طابعا تراثيا مميزا.

وحرص ميسي على التفاعل مع المشجعين الذين احتشدوا لاستقباله، ووقع عددا من التذكارات لهم، في مشهد عكس حجم الشعبية التي يحظى بها النجم الأرجنتيني.

ومن المنتظر أن يشارك ميسي في فعاليات مرتبطة بالجائزة، من بينها لقاء مع المجتمع التعليمي في أوفييدو، قبل حضور حفل التكريم الرسمي المقرر يوم الجمعة 23 أكتوبر في مسرح كامبوامور.

وتمنح جائزة أميرة أستورياس للرياضة تقديرا للإنجازات والإسهامات البارزة في المجال الرياضي، ويأتي تكريم ميسي اعترافا بمسيرته الاستثنائية وما حققه من إنجازات على مدار سنوات طويلة.
 

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