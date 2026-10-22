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لأول مرة منذ بدء الحرب.. أرامكو تطلب من موظفيها إخلاء مقرها في الظهران

  • 22 أكتوبر 2026
  • 15:23
لأول مرة منذ بدء الحرب أرامكو تطلب من موظفيها إخلاء مقرها في الظهران

خبرني - أفادت مصادر مطلعة اليوم الخميس بأن عملاق النفط السعودي "أرامكو" طلبت من موظفيها إخلاء مقرها الرئيسي في الظهران، والعمل عن بعد.

وتعد هذه المرة الأولى التي تطلب فيها "أرامكو" من موظفيها إخلاء مقرها الرئيسي منذ بداية الحرب الإيرانية.

وكانت جماعة أنصار الله "الحوثيون" في اليمن قد ألحقوا أضرارا واسعة بمقر الشركة في وقت سابق من الشهر الجاري عندما استهدفوا المبنى، إذ امتدت النيران عبر عدة طوابق.

ويضم المقر مركز عمليات يساعد "أرامكو" على الإشراف على منصات النفط البرية والبحرية والمصافي ومحطات التصدير وآلاف الكيلومترات من خطوط الأنابيب.

وفي حادث منفصل، قتل شخصان الأربعاء بعد أن اعترضت الدفاعات الجوية السعودية طائرة مسيرة كانت تحاول استهداف منشأة في حقل الشيبة النفطي التابع لـ"أرامكو".

وردت المملكة العربية السعودية على هجمات الحوثيين بسلسلة من الضربات على مواقع إطلاق الصواريخ، متعهدة بحماية المملكة، وأكدت أنها اعترضت العديد من الصواريخ الباليستية التي أطلقتها الجماعة.

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