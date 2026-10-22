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التحالف يعترض 4 مسيرات بمنطقتي الرياض والمدينة المنورة

  • 22 أكتوبر 2026
  • 15:21
التحالف يعترض 4 مسيرات بمنطقتي الرياض والمدينة المنورة

خبرني - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض 4 طائرات مسيرة بمنطقتي الرياض والمدينة المنورة، بعد أقل من ساعتين على تدمير مسيرة أخرى في أجواء منطقة الرياض.

ويأتي إعلان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، عن هذه الاعتراضات الجوية بعد حوالي 14 ساعة على إعلان سابق له باعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة بالمنطقة الشرقية.

هذا ولم يصدر عن الحوثيين حتى الساعة أي بيان عن استهداف العاصمة السعودية بطائرة مسيرة.

وعلى صعيد متصل، أمرت وزارة الخارجية الأمريكية بعض دبلوماسييها وأفراد أسرهم بمغادرة السعودية، عقب سلسلة من الهجمات التي تعرضت لها المملكة.

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