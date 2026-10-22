الاردن يرصد تطورات إيبولا ويشدد الرقابة على القادمين

خبرني - أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي أن الوضع الوبائي في الأردن طبيعي، مع تسجيل إصابات محدودة بفيروس كورونا بين المفحوصين، فيما يراقب المركز تطورات تفشي فيروس إيبولا، بالتزامن مع الاستعداد لموسم الفيروسات التنفسية، الذي يُتوقع أن يشهد ارتفاعا في إصابات الإنفلونزا بعد الأسبوع الـ43 من العام.

وأوضح البلبيسي، أن المعطيات الوبائية تشير إلى أن موسم الإنفلونزا والمخلوي يبدأ عادة في الأسبوع الـ43 من العام، وتستمر الإصابات بالزيادة خلال نهاية العام وبداية العام الجديد، بحسب المملكة.

وفيما يتعلق بإتاحة مطعوم الإنفلونزا مجانا، أوضح أن المطاعيم المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم تقدم مجانا، فيما لم يُدرج مطعوم الإنفلونزا ضمن البرنامج حتى الآن، داعيا القطاع الخاص وشركات التأمين إلى أهمية بحث إدراجه ضمن مظلة التأمين الصحي لما له من أثر إيجابي عليها.

كورونا.. إصابات محدودة بين المفحوصين

وقال البلبيسي إن الأردن يسجل ما بين حالتين و4 حالات إصابة بفيروس كورونا أسبوعيا بين الأشخاص الذين يخضعون للفحص، موضحا أن نسبة الإصابات بين المفحوصين تتراوح بين 2% و3%.

وأضاف أن هذه النسب تعد طبيعية، مقارنة بالفترات التي شهدت انتشارا واسعا للفيروس خلال الجائحة، عندما وصلت نسبة الإصابات بين المفحوصين إلى نحو 35%.

وأشار إلى أن الأرقام المسجلة تعكس نتائج الفحوص التي تُجرى، ولا تمثل بالضرورة جميع الإصابات الموجودة في المملكة، إذ لا يتوجه كل من يصاب بأعراض تنفسية إلى إجراء الفحص.

إيبولا.. مراقبة التطورات في كينيا والكونغو

وفيما يتعلق بفيروس إيبولا، قال البلبيسي إن التفشي في جمهورية الكونغو الديمقراطية سجل نحو ألف إصابة، مقابل قرابة 500 وفاة، بما يشير إلى ارتفاع نسبة الوفيات إلى نحو 50%.

وأكد أن المركز يراقب تطورات الوضع في كينيا، وأن السلطات الصحية هناك تتخذ إجراءات للسيطرة على التفشي.

وأشار إلى أن الأردن لديه تعليمات وإجراءات للتعامل مع الحالات المشتبه بها في المطارات والمنافذ الحدودية، بما يشمل تقييم الحالة واتخاذ التدابير اللازمة عند الاشتباه بالإصابة.

وأضاف أن دخول القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية يخضع لإجراءات احترازية، موضحا أن الأشخاص القادمين منها يخضعون للقيود المعمول بها، فيما يُسمح للأردنيين العائدين منها بالعودة مع إخضاعهم للحجر الصحي لمدة 21 يوما، وهي الفترة المعتمدة لمراقبة احتمال ظهور أعراض المرض.

وشدد على أن إجراءات المراقبة والحجر تهدف إلى منع انتقال العدوى إلى المملكة، مؤكدا أن المركز يتابع المستجدات الوبائية بالتنسيق مع الجهات الصحية المعنية، وأن أي تطور يستدعي إجراءات إضافية سيجري التعامل معه وفقا لتقييم المخاطر.