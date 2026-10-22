إغلاقات مرورية تزامناً مع سباق آيلة للدراجات الهوائية والجري

خبرني - أعلنت مديرية الأمن العام عن إغلاقات مرورية على مسار سباق آيلة (AYLA DEAD2RED) للدراجات الهوائية والجري، الذي تنظمه هيئة أجيال السلام بإشراف الاتحاد الأردني للدراجات، يومي الخميس والجمعة الموافقين 22 و23 تشرين الأول 2026، وذلك لضمان السلامة العامة وتنظيم الحركة المرورية خلال فعاليات السباق .

وينطلق السباق من ساحة شركة البوتاس في منطقة غور الصافي، مروراً بمناطق غور فيفا وقريقرة والريشة ورحمة وقطر وبئر مذكور ووادي عربة، وصولاً إلى مدخل مدينة العقبة الشمالي، ثم تقاطع مفوضية العقبة وتقاطع شارع الفاروق ، وانتهاءً بمدخل منتجع آيلة ، لمسافة تقارب 200 كيلومتر، وبمشاركة متسابقين من جنسيات متعددة ومن كلا الجنسين .