من التمثيل إلى التأثير .. «كتلة الوفاء» تخوض انتخابات غرفة تجارة عمّان 2026

خبرني - أعلنت كتلة الوفاء ترشحها لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان للدورة 2026–2030، بقيادة طارق حمدي الطباع، تحت شعار «من التمثيل إلى التأثير»، مؤكدة سعيها إلى تعزيز دور الغرفة في الدفاع عن مصالح التجار وتمثيل مطالبهم أمام الجهات المعنية.

وأكدت الكتلة أن برنامجها يركز على تطوير الأداء المؤسسي والرقمي للغرفة، ومواجهة التحديات الضريبية والجمركية والإجرائية، وفتح أسواق جديدة أمام القطاع التجاري، وتعزيز الشفافية والمساءلة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

تاليا نص البيان :

كتلة الوفاء.... من التمثيل الى التأثير



بيان إعلان الترشح لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان 2026–2030

بسم الله الرحمن الرحيم

الزميلات والزملاء الأعزاء، أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة عمّان،

من قلب عمّان، ومن إيماننا العميق بدور القطاع التجاري في بناء اقتصاد وطننا، ومن شعورنا بالمسؤولية تجاه التجار ومصالحهم ومستقبل أعمالهم، نعلن، بعون الله وتوفيقه، ترشحنا لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان للدورة 2026–2030، تحت اسم «كتلة الوفاء»، وفاءً للوطن، ووفاءً للتاجر، والتزاماً بالعهد الذي يجمعنا على العمل والتحديث والبناء.

وتضم كتلة الوفاء كلا من:

طارق حمدي الطباع ومحمد أسامة طهبوب و صالح جميل مرقة وياسين خالد دراوشه وسعيد نافذ عليان وباسم عبد الكريم الإمام وحمزة هيثم أبو الراغب وخلدون فرحان نصير وعلاء الدين قاسم ديرانية.



ونخوض هذه الانتخابات انطلاقاً من قناعة راسخة بأن غرفة تجارة عمّان تستحق دوراً أكبر، وحضوراً أقوى، وتأثيراً أعمق في القرارات الاقتصادية، وأن القطاع التجاري، بما يمثله من ثقل اقتصادي واجتماعي، يستحق مؤسسة تدافع عن مصالحه بفاعلية، وتواكب طموحاته، وتساهم في رسم مستقبله.

لقد آن الأوان لاستعادة الدور الحقيقي لغرفة تجارة عمّان، وكسر حالة الصمت التي شعر بها كثير من التجار أمام ما واجهوه من تحديات وأعباء متزايدة؛ فالضرائب والرسوم، والاجراءات الجمركية والإدارية والرقابية، وتكاليف ممارسة الأعمال، وتعدد الإجراءات والقرارات المؤثرة في القطاع، ليست مجرد قضايا عابرة، بل تحديات تمس استمرارية المؤسسات التجارية وقدرتها على النمو والمنافسة.

إننا نؤمن بأن دور الغرفة لا يقتصر على نقل الشكاوى أو إصدار البيانات، وإنما يفرض عليها تبنّي قضايا التجار، والدفاع عنها بموقف مؤسسي واضح، ومتابعتها بإصرار، وتقديم الحلول والبدائل المدروسة، حتى تتحول المطالب المشروعة إلى نتائج ملموسة.

إن صعوبة الظروف لا تبرر محدودية الإنجاز، وعدم تجاوب الجهات المعنية لا يعفي من مسؤولية المتابعة والمبادرة، والتحديات مهما عظمت يجب أن تكون دافعاً لمضاعفة الجهود، لا سبباً للاكتفاء بما تحقق.

كما نؤمن بأن استقلالية القرار، وقوة الموقف، والقدرة على الحوار والتأثير، هي من أهم مقومات نجاح الغرفة في أداء رسالتها، وأن بناء الشراكة الحقيقية مع الحكومة لا يتحقق بمجرد التواصل، بل بامتلاك الرؤية والحجة والبدائل، والإصرار على حماية المصالح المشروعة للقطاع التجاري.

الزميلات والزملاء الأعزاء،

إن أموال الغرفة ومواردها أمانة، وإدارتها مسؤولية، وإن ترشيد الإنفاق لا يقاس بمجرد تقليص المصروفات، كما أن زيادة الإنفاق لا تعني بالضرورة تحقيق الإنجاز؛ فالمعيار الحقيقي هو حسن توجيه الموارد، وعدالة توزيعها، ووضوح أولوياتها، وقياس أثرها على الخدمات المقدمة للمنتسبين، وعلى تطوير القطاع التجاري.

ومن هنا، فإننا نؤمن بضرورة الانتقال من الاجتهادات الفردية والأولويات المتغيرة إلى إدارة مؤسسية واضحة، تقوم على التخطيط والموازنات المدروسة، والشفافية والمساءلة، والإنفاق الذي يحقق قيمة حقيقية للتاجر.

ونؤمن كذلك بأن مرور السنوات لا ينبغي أن يقاس بعدد النشاطات والاجتماعات والبيانات، بل بما تتركه الغرفة من بصمة اقتصادية وتجارية مميزة، وإنجازات يستطيع المنتسب أن يلمس أثرها في أعماله.

إننا نتطلع إلى غرفة تكون عنواناً للتجارة الأردنية الحديثة، ومركزاً للمبادرات الاقتصادية، ومنصة لفتح الأسواق وتوسيع الفرص، وشريكاً مؤثراً في تطوير بيئة الأعمال، وتمكين المؤسسات التجارية بمختلف أحجامها وقطاعاتها.

ونرى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من إدارة التحديات إلى صناعة الفرص، ومن ردود الأفعال إلى المبادرات، ومن الاكتفاء بالتمثيل إلى القيادة والتأثير.



إننا في كتلة الوفاء نتعهد بالعمل على:

❖ استعادة قوة صوت الغرفة في الدفاع عن مصالح التجار، والتصدي للتحديات الضريبية والجمركية والإجرائية بالحوار الجاد والمواقف المؤسسية المدروسة.

❖ تعزيز مشاركة القطاعات التجارية والخدمية في صنع القرار، وضمان التواصل المنتظم والفاعل مع أعضاء الهيئة العامة.

❖ تطوير خدمات الغرفة وتحديث أدائها المؤسسي والرقمي، ورفع كفاءة العمل، وتوجيه مواردها وفق أولويات واضحة ومعايير عادلة وشفافة.

❖ إطلاق مبادرات عملية لفتح الأسواق، وتوسيع الشراكات، ودعم نمو الأعمال، وتعزيز تنافسية التجارة الأردنية محلياً وإقليمياً ودولياً.

❖ تعزيز دور الغرفة في دعم التحديث الاقتصادي، والمساهمة في بناء اقتصاد أردني عصري وقوي، قادر على الابتكار والنمو وخلق الفرص.

❖ اعتماد خطط عمل محددة، ومؤشرات أداء واضحة، ومتابعة الإنجاز والمساءلة أمام الهيئة العامة.

وشددت على أهمية ترجمة مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي إلى مبادرات عملية تدعم الاستثمار والنمو والتنافسية، وتسهم في تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز قدرة المنشآت التجارية على الاستمرار والتوسع، إلى جانب تمكين الشباب وتعزيز مشاركة سيدات الأعمال في النشاط الاقتصادي ومواقع صنع القرار.



الزميلات والزملاء الأعزاء،

إننا نحترم كل جهد مخلص بذل في خدمة القطاع التجاري، ونقدر ما تحقق من إنجازات، لكننا نؤمن بأن الطموح يجب أن يبقى أكبر، وأن التجديد ضرورة، وأن من حق التجار أن يتطلعوا إلى أداء أفضل، وحضور أقوى، وإنجازات أكثر تأثيراً.

لا نعدكم بأن الطريق سيكون سهلاً، ولا بأن كل التحديات ستزول، لكننا نعاهدكم على ألا يكون الصمت خياراً أمام حقوقكم، وألا تصبح الصعوبات مبرراً للتراجع، وألا يبقى الطموح حبيس الوعود والتصريحات.

عهدنا أن نسمع ونتابع، وأن نبادر ونعمل، وأن نجعل الإنجاز مقياساً للمسؤولية، والمصلحة العامة بوصلة لكل قرار.

نؤمن بأن غرفة تجارة عمّان قادرة على أن تكون مؤسسة اقتصادية رائدة، وأن تستعيد دورها المؤثر في رسم السياسات التجارية، وأن تصنع بصمة حقيقية في مسيرة الاقتصاد الوطني.

إنها دعوة إلى مرحلة جديدة من العمل المؤسسي الجاد، والشراكة الفاعلة ما بين القطاعات التجارية والصناعية وكافة القطاعات الاقتصادية الاخرى، والتحديث المستمر، والإنجاز الذي يستحقه التاجر ويليق بعمّان والأردن.

حفظ الله الأردن عزيزاً شامخاً، في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

والله ولي التوفيق.



كتلة الوفاء .... من التمثيل الى التأثير