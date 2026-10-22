الملقي يرعى افتتاح مركز جامعة البترا لطب الأسنان بحضور أكاديمي وطبي واسع

خبرني - رعى رئيس الوزراء الأسبق الدكتور هاني الملقي حفل الافتتاح الرسمي لمركز جامعة البترا لطب الأسنان، بحضور رئيس مجلس الأمناء الدكتور غازي الزبن، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي أبو غنيمة، ورئيس مجلس إدارة شركة البتراء للتعليم المهندس محمد هشام الأنصاري، والمدير العام المهندس خالد علي.

واستقبل مستشار الجامعة للشؤون الطبية ومدير المركز معالي الأستاذ الدكتور محمود أبو مويس، وعميد كلية طب الأسنان الأستاذ الدكتور فراس السليحات، راعي الحفل والضيوف، حيث اصطحبوهم في جولة ميدانية للاطلاع على مرافق المركز، التي تضم 150 عيادة مجهزة بتقنيات متقدمة ومرافق تشخيصية محوسبة، وتقدم خدمات علاجية مجانية وأخرى تخصصية بأسعار ميسرة.

وأكد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور هاني الملقي أن افتتاح هذا الصرح الطبي يجسد الدور التنموي الذي تضطلع به الجامعات الأردنية، مضيفًا: «يمثل مركز جامعة البترا لطب الأسنان استثمارًا استراتيجيًا يعزز مكانة الأردن بوصفه مركزًا إقليميًا متميزًا، ويسهم بفاعلية في خدمة المجتمع وتأهيل الكفاءات الشابة».

وأعرب الملقي عن بالغ إعجابه وتأثره بما شاهده في المركز من تجهيزات متقدمة، مخاطبًا الحضور: «أنا شخصيًا مذهول إيجابيًا مما رأيت، فما شاهدته بالنسبة إليّ حلم وأمل، وهذا الوطن يحتاج إلى أبنائه الطلبة، وأوصيكم بتقوى الله والعمل الجاد والإيمان بمهنتكم والحنان على مرضاكم».

وجرى خلال الحفل تقديم درع الجامعة التكريمي إلى راعي الحفل، كما قُدّم درع مركز جامعة البترا لطب الأسنان إلى الدكتور الملقي، تقديرًا لرعايته ودعمه.

وشهد حفل الافتتاح حضورًا رسميًا ونقابيًا واسعًا، ضم نقيبة أطباء الأسنان الأستاذة الدكتورة آية الأسمر، ونقيب المهندسين المهندس عبد الله غوشة، ومتصرف لواء القويسمة ناصر الجريان الشرعة، وعميدة كلية طب الأسنان في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الأستاذة الدكتورة نسرين طه، وعميدة كلية طب الأسنان في جامعة الزرقاء الأستاذة الدكتورة نسرين سالم.

وقال الأستاذ الدكتور محمود أبو مويس إن المركز يجسد التوجيهات الملكية المتعلقة بأبعاد أردن المستقبل، والمتمثلة في بناء الدولة والرقمنة والتقننة، مؤكدًا: «لا فائدة للشهادات دون مهارات، ولا للشهادات الورقية دون تمكين وتكوين».

وثمّن مدير المركز الرؤية التنموية لرجال الأعمال الأردنيين الذين أسهموا في تأسيس جامعة البترا، من عائلات الأنصاري والأسير والدحلة، مشيدًا بمن واصلوا مسيرتها وحوّلوا رؤيتها الأكاديمية والطبية إلى واقع ملموس يخدم مسيرة التعليم والوطن.

وشارك في الحفل أعضاء مجلس أمناء جامعة البترا، الأستاذ الدكتور توفيق عرفات، والأستاذ الدكتور أيمن المساعدة، والأستاذ الدكتور زياد الرواضية، إلى جانب عضو مجلس إدارة شركة البتراء للتعليم الدكتور خليل عزوقة، وحشد من الأكاديميين والأطباء وطلبة الكلية.

وثمّنت جامعة البترا جهود وزارة الاستثمار ودعمها المستمر، اللذين أسهما في إنجاز المركز وتسهيل أعماله، بما يعزز مسيرة التعليم العالي ويدعم تطور القطاع الصحي في المملكة.